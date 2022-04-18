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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/global-times-abd-kendi-cikarlari-icin-ukrayna-catismasinin-uzamasini-umuyor-1055649379.html
Global Times: ABD, kendi çıkarları için Ukrayna çatışmasının uzamasını umuyor
Global Times: ABD, kendi çıkarları için Ukrayna çatışmasının uzamasını umuyor
Çin gazetesi Global Times, ABD’nin kendi çıkarı için Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesini umduğunu yazdı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:33+0300
2022-04-18T15:33+0300
ukrayna krizi
ukrayna
rusya
savaş
nato
abd
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Global Times'ta yer alan haberde, “Ukrayna krizi başladıktan sonra, Washington’un yaptığı neredeyse her şey, çatışmayı uzatmaya götürüyor ve bunun için her türlü seferberlik ve ‘çaba’ harcanıyor” ifadelerine yer verildi.Çin gazetesinin görüşüne göre ABD, silah üreticilerinin çıkarları için ‘kaosu istismar ediyor.' Bu bağlamda, ABD’li silah üreticilerinin hisse senetlerinin fiyatları büyük ölçüde yükseldiğine dikkat çekildi.ABD’nin ayrıca ‘Rus tehdidi’ adı altında Avrupa ve NATO’yu manipüle ederek ‘jeopolitik temettü’ peşinde olduğu kaydedildi.Haberde, “ABD’nin askeri endüstriyel kompleksi, çatışmanın uzamasının ilk ve en büyük faydalanıcısı” denildi.
https://tr.sputniknews.com/20220418/rusyadan-batiya-uyari-kiev-paskalya-icin-yeni-provokasyonlar-hazirliyor-1055642697.html
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ukrayna, rusya, savaş, nato, abd

Global Times: ABD, kendi çıkarları için Ukrayna çatışmasının uzamasını umuyor

15:33 18.04.2022
© REUTERSUkrayna ordusu
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© REUTERS
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Çin gazetesi Global Times, ABD’nin kendi çıkarı için Ukrayna’daki çatışmanın uzun sürmesini umduğunu yazdı.
Global Times'ta yer alan haberde, “Ukrayna krizi başladıktan sonra, Washington’un yaptığı neredeyse her şey, çatışmayı uzatmaya götürüyor ve bunun için her türlü seferberlik ve ‘çaba’ harcanıyor” ifadelerine yer verildi.
Çin gazetesinin görüşüne göre ABD, silah üreticilerinin çıkarları için ‘kaosu istismar ediyor.' Bu bağlamda, ABD’li silah üreticilerinin hisse senetlerinin fiyatları büyük ölçüde yükseldiğine dikkat çekildi.
ABD’nin ayrıca ‘Rus tehdidi’ adı altında Avrupa ve NATO’yu manipüle ederek ‘jeopolitik temettü’ peşinde olduğu kaydedildi.
Haberde, “ABD’nin askeri endüstriyel kompleksi, çatışmanın uzamasının ilk ve en büyük faydalanıcısı” denildi.
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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