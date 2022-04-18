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https://tr.sputniknews.com/20220418/guney-afrikadaki-sel-felaketinde-hayatini-kaybedenlerin-sayisi-443e-ulasti-1055633008.html
Güney Afrika'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 443'e ulaştı
Güney Afrika'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 443'e ulaştı
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiği bildirildi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T00:57+0300
2022-04-18T00:59+0300
dünya
güney afrika cumhuriyeti
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Hafta başından bu yana ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.KwaZulu-Natal Eyaleti Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, bölgede görülmüş en büyük doğal afetlerden biri olarak nitelendirdiği sel felaketinde şimdiye kadar 443 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.Zikalala, sahadaki ekiplerin selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.Selden 13 bin 556 hanenin etkilendiğini ve 4 bine yakın binanın tamamen yıkıldığını kaydeden Zikalala, İnsan Yerleşimleri Departmanının bölgeye 1 milyar rand (1 milyar TL) tutarında yardım sağlayacağı bilgisini paylaştı.Zikalala, ayrıca 551 okulun selden etkilendiğini ve yaklaşık 98 okulun yeniden açıldığında mobil sınıflara ihtiyacı duyacağını söyledi.
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Güney Afrika'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 443'e ulaştı

00:57 18.04.2022 (güncellendi: 00:59 18.04.2022)
© AP Photo / STRGüney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiği bildirildi.
Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiği bildirildi. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / STR
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Güney Afrika Cumhuriyeti'nin doğusundaki KwaZulu-Natal eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısının 443'e yükseldiği bildirildi.
Hafta başından bu yana ülkenin en büyük kentlerinden Durban ve çevresinde, metrekareye düşen yağış miktarı 300 milimetreyi aşarken aşırı yağışlar sel ve toprak kaymalarına neden oldu.
KwaZulu-Natal Eyaleti Başbakanı Sihle Zikalala yaptığı açıklamada, bölgede görülmüş en büyük doğal afetlerden biri olarak nitelendirdiği sel felaketinde şimdiye kadar 443 kişinin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Zikalala, sahadaki ekiplerin selde kaybolan 63 kişiyi arama çalışmalarına devam ettiklerini belirtti.
Selden 13 bin 556 hanenin etkilendiğini ve 4 bine yakın binanın tamamen yıkıldığını kaydeden Zikalala, İnsan Yerleşimleri Departmanının bölgeye 1 milyar rand (1 milyar TL) tutarında yardım sağlayacağı bilgisini paylaştı.
Zikalala, ayrıca 551 okulun selden etkilendiğini ve yaklaşık 98 okulun yeniden açıldığında mobil sınıflara ihtiyacı duyacağını söyledi.
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