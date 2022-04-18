https://tr.sputniknews.com/20220418/guney-kore-omicron-vakalarinin-azalmasiyla-kovid-19-kisitlamalarini-hafifletti--1055638730.html

Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletti

Güney Kore, Omicron vakalarının azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarını hafifletti

Güney Kore'de yetkililer, Kovid-19'un Omicron varyantıyla ilişkili vakaların azalmasıyla Kovid-19 kısıtlamalarının çoğunun kaldırılacağını söyledi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T10:12+0300

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koronavirüs

tedbir

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Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, maske kullanımının kapalı alanlarda zorunlu olduğunu ancak vakaların azalmasıyla iki hafta içerisinde açık alanlar için bu zorunluluğu kaldırabileceklerini belirtti. Bir sonraki haftadan itibaren özel toplantılarda 10 kişi sınırının yanı sıra restoran, kafe ve diğer kapalı işletmelere gece yarısından sonra giriş yasağının da kaldırılacağı açıklandı. 25 Nisan'dan itibaren sinemalarda, dini tesislerde, otobüs terminallerinde ve tren istasyonlarında yemek yenebileceği ifade edildi. Yetkililer, mayıs sonundan itibaren Kovid-19 hastaları için 7 günlük zorunlu karantina süresinin kaldıracağını aktardı. Kwon, yeni bir enfeksiyon dalgasında yetkililerin sosyal mesafe kurallarını yeniden sıkılaştırmak zorunda kalacağını söyleyerek tedbirli olunmasını istedi.

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güney kore, omicron, koronavirüs, tedbir