https://tr.sputniknews.com/20220418/hatayda-gece-yarisi-orman-yangini-cikti-1055634676.html

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

hatay

yangın

orman yangını

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Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan yangına karadan çok sayıda arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.

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hatay, yangın, orman yangını