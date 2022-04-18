https://tr.sputniknews.com/20220418/hatayda-gece-yarisi-orman-yangini-cikti-1055634676.html
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T03:10+0300
2022-04-18T03:10+0300
2022-04-18T03:14+0300
türkiye
hatay
yangın
orman yangını
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Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan yangına karadan çok sayıda arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.
türkiye
hatay
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hatay, yangın, orman yangını
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
03:10 18.04.2022 (güncellendi: 03:14 18.04.2022) Abone ol
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Dörtyol ilçesi Amanos dağı eteklerinde bulunan Konaklı mahallesi kırsalında gece yarısı bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, yangına müdahale ediyor.
Rüzgarın da etkisi ile hızla yayılan yangına karadan çok sayıda arazöz ve çok sayıda söndürme işçisi sevk edildi. Çıkan yangını kontrol altına almak için çalışma başlatıldı.