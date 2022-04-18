https://tr.sputniknews.com/20220418/hatayda-orman-yanginlari-iki-noktada-suruyor-havadan-mudahale-edilemiyor-1055637058.html
Hatay'da orman yangınları iki noktada sürüyor: Havadan müdahale edilemiyor
Hatay'da orman yangınları iki noktada sürüyor: Havadan müdahale edilemiyor
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T08:51+0300
2022-04-18T08:51+0300
2022-04-18T08:52+0300
türkiye
hatay
yangın
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Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.
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hatay, yangın
Hatay'da orman yangınları iki noktada sürüyor: Havadan müdahale edilemiyor
08:51 18.04.2022 (güncellendi: 08:52 18.04.2022) Abone ol
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde ormanlık alanda çıkan ve iki noktada süren yangını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor.
Konaklı Mahallesi'nde gece ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler durumu yetkililere bildirdi.
Hatay Orman Bölge Müdürlüğü ve Hatay Büyükşehir Belediyesince bölgeye arazöz, su tankı ve personel yönlendirildi.
Bu sırada, rüzgarında etkisiyle yangın farklı noktaya sıçradı.
Sabahın ilk ışıklarıyla söndürme faaliyetlerine ağırlık veren ekipler, iki noktadaki yangını kontrol altına almaya çalışıyor.
Öte yandan, şiddetli rüzgar nedeniyle yangına havadan müdahale edilemiyor.
Hatay Dörtyol'da ilçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde gece saatlerinde çıkan orman yangınıyla ilgili Orman Genel Müdürlüğünden (OGM) açıklama yapıldı.
Twitterdan yapılan açıklamada, "01.22'de çıkan orman yangınına 13 dakika içerisinde ilk müdahaleyi gerçekleştirdik. Yangını kontrol altına alma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlık alanlarda ateş yakma" denildi.