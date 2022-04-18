https://tr.sputniknews.com/20220418/ibb-yoneticisi-anlatti-istanbul-depreminde-4-binadan-biri-orta-ya-da-agir-hasar-gorecek-1055640464.html
İBB yöneticisi anlattı: İstanbul depreminde 4 binadan biri orta ya da ağır hasar görecek
İBB yöneticisi anlattı: İstanbul depreminde 4 binadan biri orta ya da ağır hasar görecek
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T11:05+0300
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istanbul
deprem
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Evrensel’den Eylem Nazlıer’e konuşan İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti. Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.İBB yöneticisi şunları söyledi: “Bu bölgeler Haliç’in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.”İstanbul’da 1 milyon 166 bin bina bulunduğunu belirten Tut, daha önce yapılmış “İstanbul olası deprem hasar tahmin çalışması” sonucunda 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda yaklaşık 48 bin binanın ağır veya çok ağır, 146 bin binanın ise orta hasar alacağı tahmin ediliyordu. Ancak yaptığımız tarama sonuçlarında bir önceki çalışmaya oranla ağır veya çok ağır hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının 1.8 kat; orta hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının ise 3.3 kat arttığı görülmekte" dedi. Tut, "7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tahmini olarak 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 bina ise orta hasar alacak" ifadelerini kullandı. Tut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2012’den beri İstanbul’da 79 bin 891 riskli bina tespit ettiğini, 72 bin 490’ını yıktığını belirtti.İBB İstanbul’un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başlamış, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin edilmişti.
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İBB yöneticisi anlattı: İstanbul depreminde 4 binadan biri orta ya da ağır hasar görecek
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İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 binanın ise orta hasar göreceğini söyledi. Tut, en çok zarar görebilecek ilçeleri de açıklandı.
Evrensel’den Eylem Nazlıer’e konuşan
İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Özlem Tut, kentteki riskli bölgelerden bahsetti. Tut, deprem senaryolarında, fay hattına yakın, yeterli mühendislik hizmeti almamış yapılardan oluşan ve zemin yapısının zayıf olduğu bölgelerin en büyük hasarı alacağının öngörüldüğünü söyledi.
İBB yöneticisi şunları söyledi: “Bu bölgeler Haliç’in batısı ve TEM otoyolunun güneyindeki ilçeler… Fatih, Bayrampaşa, Güngören, Avcılar, Zeytinburnu, Esenyurt, Bahçelievler, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Esenler, Bakırköy, Bağcılar, Büyükçekmece.”
İstanbul’da 1 milyon 166 bin bina bulunduğunu belirten Tut, daha önce yapılmış “İstanbul olası deprem hasar tahmin çalışması” sonucunda 7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosunda yaklaşık 48 bin binanın ağır veya çok ağır, 146 bin binanın ise orta hasar alacağı tahmin ediliyordu. Ancak yaptığımız tarama sonuçlarında bir önceki çalışmaya oranla ağır veya çok ağır hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının 1.8 kat; orta hasar alacağı tahmin edilen bina sayısının ise 3.3 kat arttığı görülmekte" dedi.
Tut, "7.5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre tahmini olarak 91 bin 81 bina ağır veya çok ağır; 167 bin 116 bina ise orta hasar alacak" ifadelerini kullandı.
Tut, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın 2012’den beri İstanbul’da 79 bin 891 riskli bina tespit ettiğini, 72 bin 490’ını yıktığını belirtti.
İBB İstanbul’un risk haritasını çıkarmak ve depremde ağır hasar alması muhtemel yapıları tespit etmek amacıyla çalışmalara başlamış, 7,5 büyüklüğündeki bir deprem senaryosuna göre analizde 91 bin 81 binanın ağır veya çok ağır hasar, 167 bin 116 binanın da orta hasar alacağı tahmin edilmişti.