https://tr.sputniknews.com/20220418/iran-cumhurbaskani-reisi-israil-en-ufak-hamle-yaparsa-hedefimiz-olacak-1055637284.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail, en ufak hamle yaparsa hedefimiz olacak
İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail, en ufak hamle yaparsa hedefimiz olacak
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Tahran'a dönük 'en ufak bir hamlede' bulunması durumunda hedef haline geleceğini duyurdu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T09:18+0300
2022-04-18T09:18+0300
2022-04-18T09:18+0300
dünya
israil
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ibrahim reisi
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İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran silahlı kuvvetlerinin yıllık geçit töreninde, nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş konusunda Viyana'da düzenlenen müzakerelerin durmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.Reisi, yaptığı konuşmada İsrail'e dönük, "İran milletine karşı en ufak bir hamleniz olursa, Siyonist rejimin merkezi, silahlı kuvvetlerimizin hedefi olacaktır" dedi.Reisi, İran'ın İsrail'in her hareketini 'yakın izlediğini' de sözlerine ekledi.Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan AB'li yatırımcıların etkilenmemesi ve bu ülkeyle ticari ilişkilerin sürdürülmesi için Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından INSTEX adı verilen bir mekanizma 2019'da hayata geçirilmiş ve bu kapsamda ilk para transferi ve ticari faaliyetler de gerçekleştirilmişti.Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti.
https://tr.sputniknews.com/20220409/iran-24-abdliyi-daha-yaptirim-listesine-aldi-1055435812.html
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İran Cumhurbaşkanı Reisi: İsrail, en ufak hamle yaparsa hedefimiz olacak
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İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, İsrail'in Tahran'a dönük 'en ufak bir hamlede' bulunması durumunda hedef haline geleceğini duyurdu.
İran Cumhurbaşkanı Reisi, İran silahlı kuvvetlerinin yıllık geçit töreninde, nükleer anlaşma olarak bilinen Kapsamlı Ortak Eylem Planı'na (KOEP) dönüş konusunda Viyana'da düzenlenen müzakerelerin durmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.
Reisi, yaptığı konuşmada İsrail'e dönük, "İran milletine karşı en ufak bir hamleniz olursa, Siyonist rejimin merkezi, silahlı kuvvetlerimizin hedefi olacaktır" dedi.
Reisi, İran'ın İsrail'in her hareketini 'yakın izlediğini' de sözlerine ekledi.
Ortak Kapsamlı Eylem Planı, İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.
ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımlardan AB'li yatırımcıların etkilenmemesi ve bu ülkeyle ticari ilişkilerin sürdürülmesi için Almanya, Fransa ve İngiltere tarafından INSTEX adı verilen bir mekanizma 2019'da hayata geçirilmiş ve bu kapsamda ilk para transferi ve ticari faaliyetler de gerçekleştirilmişti.
Anlaşmayla ilgili görüşmelerin yapıldığı Viyana'da mevcut katılımcıların son yüz yüze toplantısı Şubat 2020'de düzenlenmişti.