https://tr.sputniknews.com/20220418/ispanyada-balikci-teknesinde-3-tondan-fazla-kokain-ele-gecirildi-1055647395.html

İspanya'da balıkçı teknesinde 3 tondan fazla kokain ele geçirildi

İspanya'da balıkçı teknesinde 3 tondan fazla kokain ele geçirildi

İspanyol polisinin, Kanarya Adaları'nın güneyinde yaklaşık 3.3 ton kokain yüklü bir balıkçı teknesine el koyduğu bildirildi. 4'ü Türk ve 1'i Gürcistan... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T14:50+0300

2022-04-18T14:50+0300

2022-04-18T14:50+0300

dünya

ispanya

balıkçı

balıkçı gemisi

kokain

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İspanya polisi, 13 Nisan tarihinde Atlantik Okyanusu'nun Batı Afrika açıklarında bulunan İspanyol takımadalarının yaklaşık 555 kilometre güneyinde 'AKT 1' adlı 20 metre uzunluğundaki bir gemiyi durdurdu.Aracın yakıt deposunda uyuşturucu taşındığını tespit eden polis, 4'ü Türk ve 1'i Gürcistan vatandaşı olmak üzere olmak üzere toplam 5 mürettebat üyesini tutukladı. Polis, uyuşturucuların Güney Amerika'da henüz belirlenemeyen bir bölgeden geldiğini düşünüyor.Şüpheli geminin, bir balıkçı gemisi filosu arasında saklanmaya çalışırken İspanyol hava devriyesi aracılığıyla fark edildiği bildirildi. İspanya emniyeti, uyuşturucu kaçakçılığını bitirmek adına 'Afrika rotası' dedikleri yolu çökertmeye odaklandıklarını aktardı. Söz konusu rotada Güney Amerikalı kaçakçıların, balıkçı gemilerine yüklü miktarda uyuşturucu yükleyerek transferi belirli noktalardan gerçekleştirdiği biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220413/turk-amerikan-isadamlari-dernegi-eski-baskani-uyusturucu-kacakciligi-yaptigi-gerekcesiyle-1055518710.html

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ispanya, balıkçı, balıkçı gemisi, kokain