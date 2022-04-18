https://tr.sputniknews.com/20220418/ispanyol-hukumetinin-pegasus-yazilimiyla--katalanlari-izledigi-ortaya-cikti-1055656326.html

İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla Katalanları izlediği ortaya çıktı

İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla Katalanları izlediği ortaya çıktı

İspanya'da hükümetin, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı politikalar izleyen 60'dan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazeteciyi, İsrail... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T19:21+0300

2022-04-18T19:21+0300

2022-04-18T19:25+0300

dünya

katalonya

ispanya

pegasus casus yazılımı

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103515/82/1035158251_0:265:5083:3124_1920x0_80_0_0_6c1ae27376e9235e41a51795079de203.jpg

ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı iddia İspanya'da gündem oldu.Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğuyla ilgili İspanyol hükümetinden açıklama beklediklerini duyurdu.Aragones, "Bu çok ciddi bir şeydir. Demokrasiye ve temel haklara bir saldırıdır. İspanyol devletinden bu konuda şeffaflık ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bunun mazereti, özrü olamaz. Vatandaşların temsilcilerini, avukatları, sivil hakları savunan aktivistleri gizlice takip etmek kırmızı çizgidir." açıklamasında bulundu.Uluslararası Af Örgütü de İspanyol hükümetine konuyu aydınlatması, Avrupa kurumlarına da Pegasus yazılımının kullanımını kapsamlı bir şekilde araştırması çağrısında bulundu.

ispanya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

katalonya, ispanya, pegasus casus yazılımı