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İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla Katalanları izlediği ortaya çıktı
İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla Katalanları izlediği ortaya çıktı
İspanya'da hükümetin, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı politikalar izleyen 60'dan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazeteciyi, İsrail... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T19:21+0300
2022-04-18T19:25+0300
dünya
katalonya
ispanya
pegasus casus yazılımı
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ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı iddia İspanya'da gündem oldu.Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğuyla ilgili İspanyol hükümetinden açıklama beklediklerini duyurdu.Aragones, "Bu çok ciddi bir şeydir. Demokrasiye ve temel haklara bir saldırıdır. İspanyol devletinden bu konuda şeffaflık ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bunun mazereti, özrü olamaz. Vatandaşların temsilcilerini, avukatları, sivil hakları savunan aktivistleri gizlice takip etmek kırmızı çizgidir." açıklamasında bulundu.Uluslararası Af Örgütü de İspanyol hükümetine konuyu aydınlatması, Avrupa kurumlarına da Pegasus yazılımının kullanımını kapsamlı bir şekilde araştırması çağrısında bulundu.
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katalonya, ispanya, pegasus casus yazılımı

İspanyol hükümetinin Pegasus yazılımıyla Katalanları izlediği ortaya çıktı

19:21 18.04.2022 (güncellendi: 19:25 18.04.2022)
© AFP 2022 / LLUIS GENEKatalonya bağımsızlık yanlısı eylem
Katalonya bağımsızlık yanlısı eylem - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / LLUIS GENE
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İspanya'da hükümetin, Katalonya'da bağımsızlık yanlısı politikalar izleyen 60'dan fazla siyasetçi, sivil toplum örgütü lideri, avukat ve gazeteciyi, İsrail kökenli siber güvenlik şirketi NSO Group tarafından geliştirilen "Pegasus" isimli casus yazılımla takibe aldığı iddia edildi.
ABD'nin The New Yorker gazetesinin ortaya attığı ve Kanada'nın Toronto Üniversitesine bağlı siber güvenlik uzmanlarından oluşan Citizen Lab adlı bir araştırma grubunun verilerine dayandırdığı iddia İspanya'da gündem oldu.
Katalonya özerk yönetim hükümeti başkanı Pere Aragones, Katalan siyasetçilerin ve düşünce önderlerinin Pegasus casus yazılım sistemiyle takibe alındığı iddialarının doğruluğuyla ilgili İspanyol hükümetinden açıklama beklediklerini duyurdu.
Aragones, "Bu çok ciddi bir şeydir. Demokrasiye ve temel haklara bir saldırıdır. İspanyol devletinden bu konuda şeffaflık ve sorumluların ortaya çıkarılmasını bekliyoruz. Bunun mazereti, özrü olamaz. Vatandaşların temsilcilerini, avukatları, sivil hakları savunan aktivistleri gizlice takip etmek kırmızı çizgidir." açıklamasında bulundu.
Uluslararası Af Örgütü de İspanyol hükümetine konuyu aydınlatması, Avrupa kurumlarına da Pegasus yazılımının kullanımını kapsamlı bir şekilde araştırması çağrısında bulundu.
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