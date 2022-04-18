https://tr.sputniknews.com/20220418/israil-medyasi-putin-bennetten-kudusteki-rus-kiliseyi-rusyaya-devretmesini-talep-etti-1055654988.html
İsrail medyası: Putin, Bennet’ten Kudüs’teki Rus kiliseyi Rusya’ya devretmesini talep etti
İsrail medyası: Putin, Bennet’ten Kudüs’teki Rus kiliseyi Rusya’ya devretmesini talep etti
İsrail’in Yediot Aharonot gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Naftali Bennet’e mektubunda, Kudüs’teki Aleksandr Nevskiy... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T18:28+0300
2022-04-18T18:28+0300
2022-04-18T18:29+0300
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yediot aharonot
rusya
vladimir putin
naftali bennett
kudüs
aleksandr nevskiy
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Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar akşamı, Başbakan Naftali Bennet’e mektubunda, eski Başbakan Benjamin Netanyahu’nun da söz verdiği gibi Kudüs’ün Eski Şehri’ndeki Aleksanr Nevskiy Kilisesi’ni derhal Rusya’ya devretmesini talep etti” ifadesine yer verildi.İsrail’in Haaretz gazetesi de kendi kaynaklarına dayanarak bu haberi doğruladı.Bennet’in ofisi, bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.İsrail, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Kudüs’teki Aleksandr Nevskiy Kilisesi’nin Rusya’ya devir sürecini askıya almıştı.
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israil, yediot aharonot, rusya, vladimir putin, naftali bennett, kudüs, aleksandr nevskiy
İsrail medyası: Putin, Bennet’ten Kudüs’teki Rus kiliseyi Rusya’ya devretmesini talep etti
18:28 18.04.2022 (güncellendi: 18:29 18.04.2022) Abone ol
İsrail’in Yediot Aharonot gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Naftali Bennet’e mektubunda, Kudüs’teki Aleksandr Nevskiy Kilisesi’ni Rusya’ya devretme çağrısında bulunduğunu belirtti.
Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar akşamı, Başbakan Naftali Bennet’e mektubunda, eski Başbakan Benjamin Netanyahu’nun da söz verdiği gibi Kudüs’ün Eski Şehri’ndeki Aleksanr Nevskiy Kilisesi’ni derhal Rusya’ya devretmesini talep etti” ifadesine yer verildi.
İsrail’in Haaretz gazetesi de kendi kaynaklarına dayanarak bu haberi doğruladı.
Bennet’in ofisi, bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.
İsrail, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Kudüs’teki Aleksandr Nevskiy Kilisesi’nin Rusya’ya devir sürecini askıya almıştı.