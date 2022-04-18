https://tr.sputniknews.com/20220418/israil-medyasi-putin-bennetten-kudusteki-rus-kiliseyi-rusyaya-devretmesini-talep-etti-1055654988.html

İsrail medyası: Putin, Bennet’ten Kudüs’teki Rus kiliseyi Rusya’ya devretmesini talep etti

İsrail medyası: Putin, Bennet’ten Kudüs’teki Rus kiliseyi Rusya’ya devretmesini talep etti

İsrail’in Yediot Aharonot gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, İsrail Başbakanı Naftali Bennet’e mektubunda, Kudüs’teki Aleksandr Nevskiy... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T18:28+0300

2022-04-18T18:28+0300

2022-04-18T18:29+0300

dünya

israil

yediot aharonot

rusya

vladimir putin

naftali bennett

kudüs

aleksandr nevskiy

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Haberde, “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Pazar akşamı, Başbakan Naftali Bennet’e mektubunda, eski Başbakan Benjamin Netanyahu’nun da söz verdiği gibi Kudüs’ün Eski Şehri’ndeki Aleksanr Nevskiy Kilisesi’ni derhal Rusya’ya devretmesini talep etti” ifadesine yer verildi.İsrail’in Haaretz gazetesi de kendi kaynaklarına dayanarak bu haberi doğruladı.Bennet’in ofisi, bu konuda henüz bir yorumda bulunmadı.İsrail, Ukrayna’daki olaylar bağlamında, Kudüs’teki Aleksandr Nevskiy Kilisesi’nin Rusya’ya devir sürecini askıya almıştı.

israil

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kudüs

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israil, yediot aharonot, rusya, vladimir putin, naftali bennett, kudüs, aleksandr nevskiy