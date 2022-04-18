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https://tr.sputniknews.com/20220418/israil-polisinden-mescid-i-aksaya-baskin-1055637407.html
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Fanatik Yahudi Yerleşimciler İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T09:19+0300
2022-04-18T09:23+0300
dünya
israil
mescid-i aksa
filistin
doğu kudüs
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İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırdı. Aksa'daki bir grup Filistinli, Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin çevresini sardı. İçerideki Filistinliler, polisin girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kırık camından dışarı taş attı. Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Harem-i Şerif'teki Filistinlileri çıkardıktan sonra Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bunun ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi, bu sırada Aksa içinde yoğun varlığını sürdürdü, fanatik Yahudi gruplara eşlik etti. Öte yandan İsrail güçleri sabah namazından önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapattı. Filistinli gençlerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Aynı şekilde çok sayıda Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın kapılarında ilahiler okudu. Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor. Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220417/israil-basbakani-dogu-kudusteki-olaylar-icin-polise-tam-yetki-verdi-1055630235.html
israil
mescid-i aksa
filistin
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israil, mescid-i aksa, filistin, doğu kudüs

İsrail polisinden Mescid-i Aksa'ya baskın

09:19 18.04.2022 (güncellendi: 09:23 18.04.2022)
© AFP 2022 / HAZEM BADERİsrail- Filistin- Mecid-i Aksa
İsrail- Filistin- Mecid-i Aksa - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / HAZEM BADER
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Fanatik Yahudi Yerleşimciler İsrail polisinin korumasında Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi.
İsrail polisi, Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya sabah namazından sonra yine baskın düzenledi. Aksa'nın avlusuna giren çok sayıda İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin önünde bekleyen Filistinlileri alandan zorla uzaklaştırdı.
Aksa'daki bir grup Filistinli, Kıble Mescidi'ne sığındı. İsrail polisi, Kıble Mescidi'nin çevresini sardı. İçerideki Filistinliler, polisin girmesini engellemek için Kıble Mescidi'nin kırık camından dışarı taş attı.
Kıble Mescidi'nin önündeki kalabalığı dağıtan polisler, Harem-i Şerif'teki Filistinlileri çıkardıktan sonra Aksa'nın kapılarını Filistinlilerin girişine kapattı. Bunun ardından fanatik Yahudi yerleşimciler, İsrail polisinin korumasında gruplar halinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna girdi. İsrail polisi, bu sırada Aksa içinde yoğun varlığını sürdürdü, fanatik Yahudi gruplara eşlik etti.
Öte yandan İsrail güçleri sabah namazından önce de işgal altındaki Doğu Kudüs'te Mescid-i Aksa'nın da içinde yer aldığı Eski Şehir bölgesinin girişlerini bariyerlerle kapattı. Filistinli gençlerin Eski Şehir bölgesi ve Mescid-i Aksa'ya girişine izin verilmedi. Aynı şekilde çok sayıda Ultra Ortodoks (Haredi) Yahudi, Eski Şehir bölgesinde Mescid-i Aksa'nın kapılarında ilahiler okudu.
Fanatik Yahudiler, 15 Nisan Cuma günü başlayan ve bir hafta sürecek Hamursuz Bayramı dolayısıyla İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa’ya yönelik baskınlarını artırıyor. Mescid-i Aksa'da baskınlara tekbirlerle tepki göstermeye çalışan Filistinliler ise İsrail güçlerinin müdahalesine maruz kalıyor.
İsrail polisi Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde yer alan Şam Kapısı'nda toplanan Filistinlilere ses bombalarıyla müdahale etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 17.04.2022
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