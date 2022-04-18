https://tr.sputniknews.com/20220418/israilin-demir-kubbesi-gazzeden-firlatilan-fuzeyi-onledi-1055660427.html
İsrail’in Demir Kubbe’si, Gazze’den fırlatılan füzeyi önledi
İsrail’in Demir Kubbe’si, Gazze’den fırlatılan füzeyi önledi
İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan bir füzenin ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini belirtti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T23:19+0300
2022-04-18T23:19+0300
2022-04-18T23:18+0300
dünya
israil
demir kubbe
gazze
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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç dakika önce Gazze’ye yakın bölgede sirenler çaldı. Gazze’den İsrail topraklarına bir füze fırlatıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Füze, ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından önlendi” denildi.
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israil, demir kubbe, gazze
İsrail’in Demir Kubbe’si, Gazze’den fırlatılan füzeyi önledi
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İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan bir füzenin ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini belirtti.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç dakika önce Gazze’ye yakın bölgede sirenler çaldı. Gazze’den İsrail topraklarına bir füze fırlatıldı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Füze, ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından önlendi” denildi.