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https://tr.sputniknews.com/20220418/israilin-demir-kubbesi-gazzeden-firlatilan-fuzeyi-onledi-1055660427.html
İsrail’in Demir Kubbe’si, Gazze’den fırlatılan füzeyi önledi
İsrail’in Demir Kubbe’si, Gazze’den fırlatılan füzeyi önledi
İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan bir füzenin ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini belirtti. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T23:19+0300
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dünya
israil
demir kubbe
gazze
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İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç dakika önce Gazze’ye yakın bölgede sirenler çaldı. Gazze’den İsrail topraklarına bir füze fırlatıldı” ifadesine yer verildi.Açıklamada, “Füze, ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından önlendi” denildi.
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israil, demir kubbe, gazze

İsrail’in Demir Kubbe’si, Gazze’den fırlatılan füzeyi önledi

23:19 18.04.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZİsrail Demir Kubbe
İsrail Demir Kubbe - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / JACK GUEZ
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İsrail ordusu, Gazze’den fırlatılan bir füzenin ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından havada imha edildiğini belirtti.
İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamada, “Birkaç dakika önce Gazze’ye yakın bölgede sirenler çaldı. Gazze’den İsrail topraklarına bir füze fırlatıldı” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, “Füze, ‘Demir Kubbe’ hava savunma sistemi tarafından önlendi” denildi.
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