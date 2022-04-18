https://tr.sputniknews.com/20220418/isvecte-kuran-yakma-etkinligi-sonrasi-siddet-tirmaniyor-polislere-sert-mudahale-cagrisi--1055638859.html

İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği sonrası şiddet tırmanıyor: Polislere 'sert müdahale' çağrısı

İsveç'te 'Kuran yakma' etkinliği sonrası şiddet tırmanıyor: Polislere 'sert müdahale' çağrısı

Aşırı sağcı ve göçmen karşıtı politikacı Rasmus Paludan'ın birçok kentte 'Kuran yakma' etkinlikleri düzenlemesinin ardından İsveç'te şiddet olayları artmaya... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T10:50+0300

2022-04-18T10:50+0300

2022-04-18T10:58+0300

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ayaklanma

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İsveç’te Stram Kurs (Sıkı Yön Partisi) lideri aşırı sağcı Danimarka-İsveç vatandaşı Rasmus Paludan’ın, geçtiğimiz perşembe günü Linköping kentindeki bir meydanda Müslümanların kutsal kitabı Kuran'ı yakması sonrası ülkedeki birçok kentte şiddet olayları patlak verdi.Göçmen karşıtı Paludan'ın etkinliği sonrası Linköping ve Norrköping şehirlerinin ardından ülkenin üçüncü büyük kenti olan Malmö'de de huzursuzluk tırmanışa geçti. Paludan, cumartesi günü göçmenlerin yoğun olduğu Rosengard semtinde de Kuran'ın bir kopyasını ateşe verdi. Aşırı sağcı politikacının bu eylemi, şiddet olaylarının bölgede yayılmasına neden oldu. Gece boyunca müslümanların sokaklara döküldüğü semtte, çok sayıda arabanın ateşe verildiği ve polisin kalabalığa karşı göz yaşartıcı gaz kullanmaya zorlandığı ayaklanmalar çıktı. Ayrıca semtteki bir okulun da ateşe verildiği bildirildi. Aftonbladet gazetesinin aktardığına göre, ayaklanmaya yaklaşık 100 kişi katıldı, olaylar sırasında bir fotoğrafçı saldırıya uğradı ve kamerası çalındı.İsveç Adalet Bakanı Morgan Johansson ise polise yönelik saldırıları 'kabul edilemez' olarak nitelendirdi. Johansson, olanlara karşı 'güçlü bir öfke' hissettiğini ifade etti. "Bu olanlar kabul edilebilir değil. Polislerimiz sert müdahalelerde bulunmalı" diyen Bakan, yetkililere yönelik şiddet nedeniyle tutuklananların yargılanmasının 'çok önemli' olduğunu vurguladı. İsveçli Bakan, "Polise saldırdığınızda sadece bireylere değil, tüm topluma saldırmış olursunuz” diye ekledi.Irak ve İran’dan İsveç’e notaIrak ve İran, Rasmus Paludan'ın Kuran yakma etkinlikleri düzenlemesine müsaade etmesi nedeniyle İsveç’e nota verdi.Öte yandan Danimarka'da ırkçılık da dahil birçok suçtan 2020'de bir ay hapis cezasına çarptırılan Paludan'ın, Fransa ve Belçika'nın yanı sıra diğer Avrupa ülkelerinde de benzer Kuran yakma eylemleri planladığı biliniyor.

https://tr.sputniknews.com/20220415/isvecte-kuran-yakma-etkinligi-oncesinde-ayaklanma-3-polis-yaralandi---1055580165.html

https://tr.sputniknews.com/20220418/asiri-sagcilarin-kuran-i-kerim-yakmasi-sonrasi-isvec-karisti-3-gosterici-16-polis-yaralandi-1055632573.html

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isveç, kuran, kuran-ı kerim, protesto, ayaklanma