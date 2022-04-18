https://tr.sputniknews.com/20220418/italya-basbakani-draghi-koronaviruse-yakalandi-1055648395.html

İtalya Başbakanı Draghi koronavirüse yakalandı

İtalya Başbakanı Draghi koronavirüse yakalandı

İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T15:05+0300

2022-04-18T15:05+0300

2022-04-18T15:05+0300

koronavirüs

italya

koronavirüs

mario draghi

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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak herhangi bir belirti göstermediği duyuruldu. Draghi'nin Kovid-19'a yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Rus doğalgazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, Kovid-19 olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.

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italya, koronavirüs, mario draghi