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İtalya Başbakanı Draghi koronavirüse yakalandı
İtalya Başbakanı Draghi koronavirüse yakalandı
İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:05+0300
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koronavirüs
italya
koronavirüs
mario draghi
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Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak herhangi bir belirti göstermediği duyuruldu. Draghi'nin Kovid-19'a yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi. Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Rus doğalgazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, Kovid-19 olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.
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italya, koronavirüs, mario draghi

İtalya Başbakanı Draghi koronavirüse yakalandı

15:05 18.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARINMario Draghi
Mario Draghi - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / LUDOVIC MARIN
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İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı açıklandı.
Başbakanlıktan yapılan açıklamada, Draghi'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı ancak herhangi bir belirti göstermediği duyuruldu.
Draghi'nin Kovid-19'a yakalanması, 74 yaşındaki İtalyan liderin bu hafta içinde yapacağı iki kritik ziyareti de olumsuz etkiledi.
Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında Rus doğalgazına bağımlılığını azaltma arayışına giren ve bu konuda gaz tedarikçisi ülkelerle temaslarını sıklaştıran Başbakan Draghi, Kovid-19 olduğu için 20-21 Nisan'da Angola ve Kongo'ya yapacağı ziyarete izolasyonda olduğu için katılamayacak.
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