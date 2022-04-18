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Japonya’daki açık artırmada 1 kilogram çay 226 bin liraya satıldı
Japonya’daki açık artırmada 1 kilogram çay 226 bin liraya satıldı
Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada 1.96 milyon yen'e (yaklaşık 226 bin lira) alıcı buldu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T12:08+0300
2022-04-18T12:08+0300
dünya
japonya
yeşil çay
açık artırma
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Japonya'nın Şizuoka eyaletinde yetiştirilen ve işlenen yeşil çay yaprakları sezonun ilk açık artırmasında meraklıların beğenisine sunuldu. Fujinomiya bölgesinden elde edilen özel üretim çayların yanı sıra normal kalitedeki ürünlerin de satışa çıktığı müzayedede tüccarlar en kaliteli çayları alabilmek için kıyasıya yarıştı. Sabah erken saatlerde başlayan açık artırmada en yüksek teklif ise Fujinomiya bölgesinden toplanan ve tamamen elle işlenen 1 kilogramlık yeşil çaya verildi. Renk, koku ve yaprak şekliyle öne çıkan 1 kilogramlık kurutulmuş yeşil çay, 1.96 milyon yen'e (yaklaşık 226 bin lira) alıcı buldu. Şizuoka Japon Çayı Pazarı Başkanı Yasuhide Uçino, sürekli artan yakıt ve hammadde fiyatlarına rağmen tüketicilere lezzetli çay sunmak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi. Japon kültüründe önemli yere sahip olan yeşil çay, ülkede en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Şizuoka eyaleti ise ülkenin en kaliteli ürünlerinin bölgede yetiştirilmesi nedeniyle yeşil çayı ile ünlü olarak biliniyor. Japonya, özel üretim meyve, sebze gibi ürünlere ödenen rekor fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.
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japonya, yeşil çay, açık artırma

Japonya’daki açık artırmada 1 kilogram çay 226 bin liraya satıldı

12:08 18.04.2022
© İHA / BURAK ERSOY-AW597923Japonya- Yeşil çay
Japonya- Yeşil çay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© İHA / BURAK ERSOY-AW597923
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Japonya’da özel olarak yetiştirilen ve elle işlenen 1 kilogram yeşil çay açık artırmada 1.96 milyon yen'e (yaklaşık 226 bin lira) alıcı buldu.
Japonya'nın Şizuoka eyaletinde yetiştirilen ve işlenen yeşil çay yaprakları sezonun ilk açık artırmasında meraklıların beğenisine sunuldu.
Fujinomiya bölgesinden elde edilen özel üretim çayların yanı sıra normal kalitedeki ürünlerin de satışa çıktığı müzayedede tüccarlar en kaliteli çayları alabilmek için kıyasıya yarıştı.
Sabah erken saatlerde başlayan açık artırmada en yüksek teklif ise Fujinomiya bölgesinden toplanan ve tamamen elle işlenen 1 kilogramlık yeşil çaya verildi.
Renk, koku ve yaprak şekliyle öne çıkan 1 kilogramlık kurutulmuş yeşil çay, 1.96 milyon yen'e (yaklaşık 226 bin lira) alıcı buldu.
Şizuoka Japon Çayı Pazarı Başkanı Yasuhide Uçino, sürekli artan yakıt ve hammadde fiyatlarına rağmen tüketicilere lezzetli çay sunmak için çalışmayı sürdürdüklerini söyledi.
Japon kültüründe önemli yere sahip olan yeşil çay, ülkede en çok tüketilen içeceklerin başında geliyor. Şizuoka eyaleti ise ülkenin en kaliteli ürünlerinin bölgede yetiştirilmesi nedeniyle yeşil çayı ile ünlü olarak biliniyor. Japonya, özel üretim meyve, sebze gibi ürünlere ödenen rekor fiyatlarla sık sık gündeme geliyor.
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