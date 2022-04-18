https://tr.sputniknews.com/20220418/kandinskiynin-de-aralarinda-oldugu-rus-ressamlarin-tablolari-seulden-cikarilamiyor--1055651277.html

Kandinskiy’nin de aralarında olduğu Rus ressamların tabloları Seul’den çıkarılamıyor

Kandinskiy’nin de aralarında olduğu Rus ressamların tabloları Seul’den çıkarılamıyor

Ukrayna’daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya’ya yönelik getirilen uçuş kısıtlamaları, bir serginin ardından Kandinskiy’nin de aralarında bulunduğu ünlü... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:23+0300

2022-04-18T16:23+0300

2022-04-18T16:23+0300

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ukrayna

uçuş

vasiliy kandinskiy

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Ünlü Rus ressam Vasiliy Kandinskiy, Kazimir Maleviç ve Aleksandr Rodçenko gibi 50 Rus ressama ait tablolar aralık ayından bu yana Seul’deki Sejong Sanat Müzesi’nde sergileniyordu. AFP’ye konuşan serginin organizatörlerinden biri, tabloların sergi dün bitmesine rağmen Seul’de kaldığını söyledi. Zira yaptırımlar nedeniyle tabloların Rusya’ya geri götürülmesi için kullanılabilecek tüm uçuş olanakları engellenmiş durumda.Eserler Ninıy Novgorod Devlet Sanat Müzesi ve Yekaterinburg Güzel Sanatlar Müzesi de dahil olmak üzere dört Rus müzesi tarafından ödünç verilmişti.Organizatörler, henüz teyit edilmiş bir bilgi olmasa da, Rusya’nın hava taşımacılığı dışında başka bir yöntemle tabloları geri almanın yollarını aradığını bildirdi.Tablolar arasında Kandinskiy’nin 1909 tarihli İmprovizatsiya 4, Maleviç’in 1915-1916 tarihli Suprematizm, Mihail Larionov’un 1912 tarihli Yevreyskaya Venera (Yahudi Venüs) tablosu yer alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20220407/finlandiya-rus-muzelerindeki-sanat-eserlerine-el-koydu-1055376592.html

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ressam, rus, seul, güney kore, ukrayna, uçuş, vasiliy kandinskiy