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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/kandinskiynin-de-aralarinda-oldugu-rus-ressamlarin-tablolari-seulden-cikarilamiyor--1055651277.html
Kandinskiy’nin de aralarında olduğu Rus ressamların tabloları Seul’den çıkarılamıyor
Kandinskiy’nin de aralarında olduğu Rus ressamların tabloları Seul’den çıkarılamıyor
Ukrayna’daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya’ya yönelik getirilen uçuş kısıtlamaları, bir serginin ardından Kandinskiy’nin de aralarında bulunduğu ünlü... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T16:23+0300
2022-04-18T16:23+0300
ukrayna krizi
ressam
rus
seul
güney kore
ukrayna
uçuş
vasiliy kandinskiy
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Ünlü Rus ressam Vasiliy Kandinskiy, Kazimir Maleviç ve Aleksandr Rodçenko gibi 50 Rus ressama ait tablolar aralık ayından bu yana Seul’deki Sejong Sanat Müzesi’nde sergileniyordu. AFP’ye konuşan serginin organizatörlerinden biri, tabloların sergi dün bitmesine rağmen Seul’de kaldığını söyledi. Zira yaptırımlar nedeniyle tabloların Rusya’ya geri götürülmesi için kullanılabilecek tüm uçuş olanakları engellenmiş durumda.Eserler Ninıy Novgorod Devlet Sanat Müzesi ve Yekaterinburg Güzel Sanatlar Müzesi de dahil olmak üzere dört Rus müzesi tarafından ödünç verilmişti.Organizatörler, henüz teyit edilmiş bir bilgi olmasa da, Rusya’nın hava taşımacılığı dışında başka bir yöntemle tabloları geri almanın yollarını aradığını bildirdi.Tablolar arasında Kandinskiy’nin 1909 tarihli İmprovizatsiya 4, Maleviç’in 1915-1916 tarihli Suprematizm, Mihail Larionov’un 1912 tarihli Yevreyskaya Venera (Yahudi Venüs) tablosu yer alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20220407/finlandiya-rus-muzelerindeki-sanat-eserlerine-el-koydu-1055376592.html
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ressam, rus, seul, güney kore, ukrayna, uçuş, vasiliy kandinskiy

Kandinskiy’nin de aralarında olduğu Rus ressamların tabloları Seul’den çıkarılamıyor

16:23 18.04.2022
© AFP 2022Vasiliy Kandinskiy
Vasiliy Kandinskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022
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Ukrayna’daki özel askeri operasyon nedeniyle Rusya’ya yönelik getirilen uçuş kısıtlamaları, bir serginin ardından Kandinskiy’nin de aralarında bulunduğu ünlü Rus ressamlara ait onlarca tablonun Güney Kore’nin başkenti Seul’de kalmasına neden oldu.
Ünlü Rus ressam Vasiliy Kandinskiy, Kazimir Maleviç ve Aleksandr Rodçenko gibi 50 Rus ressama ait tablolar aralık ayından bu yana Seul’deki Sejong Sanat Müzesi’nde sergileniyordu.
AFP’ye konuşan serginin organizatörlerinden biri, tabloların sergi dün bitmesine rağmen Seul’de kaldığını söyledi. Zira yaptırımlar nedeniyle tabloların Rusya’ya geri götürülmesi için kullanılabilecek tüm uçuş olanakları engellenmiş durumda.
Eserler Ninıy Novgorod Devlet Sanat Müzesi ve Yekaterinburg Güzel Sanatlar Müzesi de dahil olmak üzere dört Rus müzesi tarafından ödünç verilmişti.
Organizatörler, henüz teyit edilmiş bir bilgi olmasa da, Rusya’nın hava taşımacılığı dışında başka bir yöntemle tabloları geri almanın yollarını aradığını bildirdi.
Tablolar arasında Kandinskiy’nin 1909 tarihli İmprovizatsiya 4, Maleviç’in 1915-1916 tarihli Suprematizm, Mihail Larionov’un 1912 tarihli Yevreyskaya Venera (Yahudi Venüs) tablosu yer alıyor.
Finlandiya Polisi - Sputnik Türkiye, 1920, 07.04.2022
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