https://tr.sputniknews.com/20220418/kirklarelide-cogu-yari-ciplak-187-kacak-gocmen-yakalandi-1055639687.html

Kırklareli'de çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli'de çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T10:36+0300

2022-04-18T10:36+0300

2022-04-18T10:36+0300

türkiye

göçmen

mülteci

kırklareli

bulgaristan

polis

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Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında yakalanan düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.​​​​​​​​​​​​​

https://tr.sputniknews.com/20220415/icisleri-bakanligi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-1055596222.html

türkiye

kırklareli

bulgaristan

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göçmen, mülteci, kırklareli, bulgaristan, polis