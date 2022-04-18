https://tr.sputniknews.com/20220418/kirklarelide-cogu-yari-ciplak-187-kacak-gocmen-yakalandi-1055639687.html
Kırklareli'de çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli'de çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T10:36+0300
2022-04-18T10:36+0300
2022-04-18T10:36+0300
türkiye
göçmen
mülteci
kırklareli
bulgaristan
polis
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Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında yakalanan düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220415/icisleri-bakanligi-sinir-disi-edilen-gocmen-sayisini-acikladi-1055596222.html
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göçmen, mülteci, kırklareli, bulgaristan, polis
Kırklareli'de çoğu yarı çıplak 187 kaçak göçmen yakalandı
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Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında kalan bölgede önleyici kolluk devriyelerince Bulgaristan Polisi tarafından üzerindeki değerli eşyaları alınarak bir kısmı yarı çıplak vaziyette Türkiye'ye itilen toplam 187 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli Kofçaz İlçesi ile Bulgaristan ülkesi sınırı arasında yakalanan düzensiz göçmenlerin bazılarının soğuk havadan üstlerine çuval ve poşet geçirerek korunmaya çalıştıkları görüldü.
Göçmenlerin ifadelerinde, Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a geçtiklerini burada sınır güçleri tarafından değerli eşyaları ve elbiseleri alınarak yarı çıplak halde Türkiye sınırına bırakıldıklarını ileri sürdükleri aktarıldı.
Yabancı uyruklular, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.