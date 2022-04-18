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Kırklareli'de nisan ayında kar yağdı
Kırklareli'de nisan ayında kar yağdı
Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor; sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kısa süre her yer beyaza büründü. Kar kalınlığı 4-5 santimetre ölçüldü bölgede kar yağışın devam etmesi bekleniliyor.
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kırklareli, kar

Kırklareli'de nisan ayında kar yağdı

02:35 18.04.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLIKırklareli'de kar yağdı
Kırklareli'de kar yağdı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© İHA / HÜSEYİN ÇANLI
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Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor; sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı.
Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kısa süre her yer beyaza büründü.
Kar kalınlığı 4-5 santimetre ölçüldü bölgede kar yağışın devam etmesi bekleniliyor.
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