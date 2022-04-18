https://tr.sputniknews.com/20220418/kirklarelide-nisan-ayinda-kar-yagdi-1055634509.html

Kırklareli'de nisan ayında kar yağdı

Kırklareli'de nisan ayında kar yağdı

Kırklareli’de sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

kırklareli

kar

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Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor; sağanak yağış yerini yüksek kesimlerde kara bıraktı. Kofçaz ilçesi ve Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında etkili olan kar yağışı nedeniyle kısa süre her yer beyaza büründü. Kar kalınlığı 4-5 santimetre ölçüldü bölgede kar yağışın devam etmesi bekleniliyor.

türkiye

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kırklareli, kar