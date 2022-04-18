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Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı
Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı
Konya’nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T17:02+0300
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türkiye
fırtına
toz
çöl tozu
konya
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Konya-Ereğli ve Aksaray’ı Ereğli’ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oluyor.İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi bir hayli düştü. Trafikte de görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri zorluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/col-tozu-turkiyeye-ulasti-araclarin-uzeri-toz-ile-kaplandi-1055646488.html
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fırtına, toz, çöl tozu, konya, ereğli

Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı

17:02 18.04.2022
© İHA / CİHAN KARAKIŞKonya'da kum fırtınası etkili oldu
Konya'da kum fırtınası etkili oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© İHA / CİHAN KARAKIŞ
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Konya’nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Konya-Ereğli ve Aksaray’ı Ereğli’ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oluyor.
İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi bir hayli düştü. Trafikte de görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri zorluyor.
Çöl tozu Türkiye'ye ulaştı - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
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Çöl tozu Türkiye'ye ulaştı, araçların üzeri toz ile kaplandı
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