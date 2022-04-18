https://tr.sputniknews.com/20220418/konyada-kum-firtinasi-saatteki-90-kilometreye-ulasti-1055652991.html
Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı
Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı
Konya’nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T17:02+0300
2022-04-18T17:02+0300
2022-04-18T17:02+0300
türkiye
fırtına
toz
çöl tozu
konya
ereğli
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Konya-Ereğli ve Aksaray’ı Ereğli’ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oluyor.İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi bir hayli düştü. Trafikte de görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri zorluyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/col-tozu-turkiyeye-ulasti-araclarin-uzeri-toz-ile-kaplandi-1055646488.html
türkiye
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fırtına, toz, çöl tozu, konya, ereğli
Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı
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Konya’nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor.
Konya-Ereğli ve Aksaray’ı Ereğli’ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oluyor.
İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi bir hayli düştü. Trafikte de görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri zorluyor.