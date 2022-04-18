https://tr.sputniknews.com/20220418/konyada-kum-firtinasi-saatteki-90-kilometreye-ulasti-1055652991.html

Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı

Konya'da kum fırtınası: Saatteki 90 kilometreye ulaştı

Konya’nın Ereğli ilçesinde meteoroloji verilerine göre, saatteki hızı 70 ile 90 kilometreye ulaşan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T17:02+0300

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2022-04-18T17:02+0300

türkiye

fırtına

toz

çöl tozu

konya

ereğli

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Konya-Ereğli ve Aksaray’ı Ereğli’ye bağlayan kara yollarında kum fırtınası yer yer etkili oluyor.İlçeye bağlı Yukarı Göndelen Mahallesinde ise kum fırtınası nedeniyle görüş mesafesi bir hayli düştü. Trafikte de görüş mesafesinin düşmesi, sürücüleri zorluyor.

https://tr.sputniknews.com/20220418/col-tozu-turkiyeye-ulasti-araclarin-uzeri-toz-ile-kaplandi-1055646488.html

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fırtına, toz, çöl tozu, konya, ereğli