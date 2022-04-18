https://tr.sputniknews.com/20220418/kremlin-ukraynayla-gorusmeler-istenen-hizda-ilerlemiyor-karsi-taraf-surekli-pozisyon-degistiriyor-1055648975.html

Kremlin: Ukrayna’yla görüşmeler istenen hızda ilerlemiyor, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor

Kremlin: Ukrayna’yla görüşmeler istenen hızda ilerlemiyor, karşı taraf sürekli pozisyon değiştiriyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna tarafı ile barış görüşmeleri sürecinin istedikleri hızda ilerlemediğini, karşı tarafın sık sık pozisyonunu... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T15:19+0300

2022-04-18T15:19+0300

2022-04-18T15:19+0300

ukrayna krizi

ukrayna

rusya

kremlin

dmitriy peskov

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in, ‘Mariupol kentinde sıkışıp kalmış son Ukrayna güçlerinin yok edilmeleri hâlinde barış görüşmelerinin sona erebileceği’ yönündeki açıklamasının sorulması üstüne, Kremlin Sözcüsü Peskov şunları söyledi: “(Ukrayna’da sürdürdüğümüz) özel askeri operasyon yapılmış olan plana göre devam ediyor. Bununla beraber barış görüşmeleri süreci, uzmanlar düzeyinde gerçekleştirilen temaslar ile sürüyor. Devlet Başkanı’nın (Vladimir Putin) söylediklerini hatırlatmam gerekirse, maalesef Ukrayna tarafı, üstünde anlaşılan hususlar konusunda tutarlılık göstermiyor. Pozisyonu sıklıkla değişiyor ve tabii ki müzakere sürecinin ilerleme hızı beklentimizin altında kalıyor. Fakat askeri operasyon devam ediyor.” Diğer yandan Kremlin Sözcüsü, müzakerelerin içeriğine ilişkin detaya inemeyeceğini kaydetti ve “Barış görüşmeleri sırasında ele alınan hususları kamuoyu önünde tartışmak hâlâ istediğimiz bir şey değil” dedi.

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ukrayna, rusya, kremlin, dmitriy peskov