https://tr.sputniknews.com/20220418/macron-putin-ile-ukrayna-konusundaki-temaslarin-devamini-dislamiyorum-1055659548.html

Macron: Putin ile Ukrayna konusundaki temasların devamını dışlamıyorum

Macron: Putin ile Ukrayna konusundaki temasların devamını dışlamıyorum

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna konusundaki temasları devam ettirme olasılığını dışlamadığını söyledi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T22:18+0300

2022-04-18T22:18+0300

2022-04-18T22:16+0300

ukrayna krizi

fransa

rusya

emmanuel macron

italya

mario draghi

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vladimir putin

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France 5 televizyonuna konuşan Macron, İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ‘Putin ile konuşmanın faydası olmayacakmış gibi görünmeye başladığı’ şeklindeki açıklaması ile ilgili yorumunda, “Son günlerde seçim kampanyası nedeniyle (Putin ile) diyaloğumuzun yoğunluğu azaldı. Birkaç nedenle temasları dışlamıyorum, bunların ilki, her zaman bir sonraki güne hazır olmalıyız, ikincisi de barış. Rus tarafı ile diyalog sürdürmeden barış sağlanamaz” diye konuştu.‘Biden ve Avrupalı liderlerle Rusya’ya yönelik yeni yaptırımları görüşmeyi planlıyorum’Yarın ABD Başkanı Joe Biden ve Avrupalı liderlerle yeni yaptırımları gündeme getirmeyi planladığını söyleyen Macron, “Yarın öğleden sonra Biden ve Avrupalı liderlerle yaptırımlar konusunu görüşmeyi planlıyorum. Rusya’ya yönelik yaptırım baskısını devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.Avrupa Birliği’nin (AB) daha önce Ukrayna’daki operasyon nedeniyle Rusya’ya karşı onayladığı beşinci yaptırım paketinde önümüzdeki ağustos ayından itibaren Rusya’dan kömür ithalatının durdurulması, Rus gemilerinin AB limanlarına girişinin yasaklanması, Rusya ve Belarus motorlu taşımacılık şirketleri için kısıtlamalar gibi önlemler öngörülüyor.

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fransa, rusya, emmanuel macron, italya, mario draghi, joe biden, vladimir putin