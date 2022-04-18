https://tr.sputniknews.com/20220418/macronun-bagri-acik-fotografi-fransada-gundem-oldu-1055652282.html
Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı Fransa'da gündem oldu
Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı Fransa'da gündem oldu
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı politikacı Marine Le Pen kampanyalarını sürdürüyor... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T16:55+0300
2022-04-18T16:55+0300
2022-04-18T16:55+0300
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fransa
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marine le pen
seçim
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 24 Nisan Pazar günü yapılacak. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen, başkanlık için yarışacak. Anketler yarışın başa baş geçeceğini gösterirken seçime günler kala paylaşılan Macron fotoğraları sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanının resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonniere tarafından paylaşılan fotoğraflardan birinde, gömlek düğmelerinin yarıya kadar açık olması ve kollarının kıvrılmış olması dikkat çekti. Fotoğrafta gülümseyen Macron'un bir kolunu kanepenin arkasına uzattığı görülüyor. Söz konusu fotoğrafların, Macron'un sosyal medyayı yeterince kullanmadığı eleştirilerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Batı medyası, Fransız liderin bu fotoğraflarla gençler arasındaki oy oranını artırmayı hedeflediğini öne sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220415/sorbonneda-macron-ve-le-peni-protesto-eden-yuzlerce-ogrenci-universiteyi-isgal-etti-1055584470.html
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fransa, emmanuel macron, marine le pen, seçim, fotoğraf
Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı Fransa'da gündem oldu
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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı politikacı Marine Le Pen kampanyalarını sürdürüyor. Seçime günler kala Macron'un fotoğrafçısının paylaştığı görüntüler ise sosyal medyada gündem oldu. Fotoğraflardan birinde Fransız liderin 'bağrı açık' poz vermesi dikkat çekti.
Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 24 Nisan Pazar günü yapılacak. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen, başkanlık için yarışacak.
Anketler yarışın başa baş geçeceğini gösterirken seçime günler kala paylaşılan Macron fotoğraları sosyal medyada gündem oldu.
Cumhurbaşkanının resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonniere tarafından paylaşılan fotoğraflardan birinde, gömlek düğmelerinin yarıya kadar açık olması ve kollarının kıvrılmış olması dikkat çekti. Fotoğrafta gülümseyen Macron'un bir kolunu kanepenin arkasına uzattığı görülüyor.
Söz konusu fotoğrafların, Macron'un sosyal medyayı yeterince kullanmadığı eleştirilerinin ardından gelmesi dikkat çekti.
Batı medyası, Fransız liderin bu fotoğraflarla gençler arasındaki oy oranını artırmayı hedeflediğini öne sürüyor.