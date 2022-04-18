https://tr.sputniknews.com/20220418/macronun-bagri-acik-fotografi-fransada-gundem-oldu-1055652282.html

Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı Fransa'da gündem oldu

Macron'un 'bağrı açık' fotoğrafı Fransa'da gündem oldu

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesi, görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve sağcı politikacı Marine Le Pen kampanyalarını sürdürüyor... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:55+0300

2022-04-18T16:55+0300

2022-04-18T16:55+0300

dünya

fransa

emmanuel macron

marine le pen

seçim

fotoğraf

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Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu, 24 Nisan Pazar günü yapılacak. Emmanuel Macron ve Marine Le Pen, başkanlık için yarışacak. Anketler yarışın başa baş geçeceğini gösterirken seçime günler kala paylaşılan Macron fotoğraları sosyal medyada gündem oldu. Cumhurbaşkanının resmi fotoğrafçısı Soazig de La Moissonniere tarafından paylaşılan fotoğraflardan birinde, gömlek düğmelerinin yarıya kadar açık olması ve kollarının kıvrılmış olması dikkat çekti. Fotoğrafta gülümseyen Macron'un bir kolunu kanepenin arkasına uzattığı görülüyor. Söz konusu fotoğrafların, Macron'un sosyal medyayı yeterince kullanmadığı eleştirilerinin ardından gelmesi dikkat çekti. Batı medyası, Fransız liderin bu fotoğraflarla gençler arasındaki oy oranını artırmayı hedeflediğini öne sürüyor.

https://tr.sputniknews.com/20220415/sorbonneda-macron-ve-le-peni-protesto-eden-yuzlerce-ogrenci-universiteyi-isgal-etti-1055584470.html

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fransa, emmanuel macron, marine le pen, seçim, fotoğraf