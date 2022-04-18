https://tr.sputniknews.com/20220418/marine-le-penden-rusya-ab-yakinlasmasina-destek-rusya-cin-ittifaki-buyuk-tehlike-1055655202.html
Marine Le Pen’den Rusya-AB yakınlaşmasına destek: Rusya-Çin ittifakı büyük tehlike
Marine Le Pen’den Rusya-AB yakınlaşmasına destek: Rusya-Çin ittifakı büyük tehlike
Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Rusya ve Çin arasındaki olası ittifakında tehdit gördüğünü, güvenliğin sağlanması için Rusya-Avrupa yakınlaşmasının... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T18:37+0300
2022-04-18T18:37+0300
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çin
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Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, France Bleu radyosuna açıklamasında, dünyanın en büyük ülkesi ve bir numaralı hammadde üreticisi olan Rusya’nın dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük fabrikası olan Çin’le ittifak kurmasının tehlikeli olduğunu söyledi.Le Pen, “Dünyanın en büyük askeri gücünün ortaya çıkmasına izin vermek büyük tehlike” ifadesini kullandı.Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu bitince ve barış anlaşması imzalanınca, “bizim için 21. yüzyılın tehdidi olan” Rusya-Çin birleşmesinin diplomatik yollarla önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Fransız politikacı, “Referandum oldu. Tartışılabilir. Kabul edilmeyebilir. Ama Kırım’a askeri müdahale olmadı” dedi.Öte yandan ulusların egemenliğini savunduğunu ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Le Pen, Rusya’yı, Ukrayna’daki askeri operasyonundan dolayı kınadığını anımsattı.
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Marine Le Pen’den Rusya-AB yakınlaşmasına destek: Rusya-Çin ittifakı büyük tehlike
18:37 18.04.2022 (güncellendi: 18:40 18.04.2022) Abone ol
Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, Rusya ve Çin arasındaki olası ittifakında tehdit gördüğünü, güvenliğin sağlanması için Rusya-Avrupa yakınlaşmasının şart olduğunu belirtti.
Fransız cumhurbaşkanı adayı Marine Le Pen, France Bleu radyosuna açıklamasında, dünyanın en büyük ülkesi ve bir numaralı hammadde üreticisi olan Rusya’nın dünyanın en kalabalık ülkesi ve en büyük fabrikası olan Çin’le ittifak kurmasının tehlikeli olduğunu söyledi.
Le Pen, “Dünyanın en büyük askeri gücünün ortaya çıkmasına izin vermek büyük tehlike” ifadesini kullandı.
Rusya’nın Ukrayna’daki askeri operasyonu bitince ve barış anlaşması imzalanınca, “bizim için 21. yüzyılın tehdidi olan” Rusya-Çin birleşmesinin diplomatik yollarla önüne geçilmesi gerektiğini söyleyen Fransız politikacı, “Referandum oldu. Tartışılabilir. Kabul edilmeyebilir. Ama Kırım’a askeri müdahale olmadı” dedi.
Öte yandan ulusların egemenliğini savunduğunu ve Ukrayna’nın toprak bütünlüğünden yana olduğunu kaydeden Le Pen, Rusya’yı, Ukrayna’daki askeri operasyonundan dolayı kınadığını anımsattı.