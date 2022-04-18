https://tr.sputniknews.com/20220418/milli-gazete-gyy-kurdastan-ucuncu-ittifak-yorumu-bu-ittifak-tbmm-secim-ittifakidir-1055652074.html

Milli Gazete GYY Kurdaş’tan ‘üçüncü ittifak’ yorumu: Bu ittifak TBMM seçim ittifakıdır

Milli Gazete GYY Kurdaş’tan ‘üçüncü ittifak’ yorumu: Bu ittifak TBMM seçim ittifakıdır

Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Kurdaş, Temel Karamollaoğlu’nun ‘üçüncü ittifak’ açıklamasını “Sayın Karamollaoğlu’nun bahsettiği diyalog masasının dışında... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:42+0300

2022-04-18T16:42+0300

2022-04-18T16:42+0300

seyir hali

radyo

saadet partisi

millet ittifakı

temel karamollaoğlu

milli gazete

mustafa kurdaş

tbmm

seçim

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Milli Gazete GYY Kurdaş’tan ‘üçüncü ittifak’ yorumu: Bu ittifak TBMM seçim ittifakıdır 18.04.2022 SEYİR HALİ

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun “seçim kanunuyla şartlar değişti, üçüncü ittifak olabilir” açıklamasını Milli Gazete Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kurdaş, Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Karamollaoğlu’nun açıklamasının ilk başta farklı algılandığını hatırlatan Kurdaş, asıl anlatılmak isteneni ve bir gün öncesinde bu konuda konuşmalarını “Sayın Karamollaoğlu bu konuyu açıkladığı zaman ilk anlaşılan sanki üçüncü tek başına farklı bir ittifak kurulacakmış gibi algı oluştu. Temel Bey bunu düzeltmek adına daha sonra ikinci bir açıklama yapmak durumunda kaldı ama aslında ilk açıklamasından itibaren Sayın Karamollaoğlu’nun kastı ittifakın içerisinde yeni bir ittifakın oluşumuydu. Altılı masa dışında bir başka tavır değil, altılı masa içerisinde yeni seçim kanununa göre yeni düzenlemeye ihtiyaç olduğunu dile getirdi ve üçüncü ittifakın bu şekilde olabileceğini ifade etti. O gün Sayın Karamollaoğlu ile bir gün önce Milli Gazete’de bir iftarımız söz konusuydu. Burada da sohbetimiz sırasında birazcık bahsetmişti. Bizler de sorularımızla bir gün öncesinde konuşmuş olduk. Açıklama öncesi bize izahı da aynı şekildeydi. İttifak içinde yeni bir ittifakın kurulması, şartların değiştiği, bu şartlar çerçevesinde üçüncü bir ittifakın kaçınılmaz olduğu yaklaşımı vardı. Bunu da kamuoyuna ilan etti” diye aktardı.‘Sayın Karamollaoğlu’nun bahsettiği diyalog masasının dışında bir başka çalışma değil’Kurdaş, mevcut seçim sürecinde üçüncü ittifakın nasıl şekillenebileceği konusunda “Daha önce oylar ittifaklar arasında bölünüyor daha sonra milletvekilleri o ittifaklardaki partiler arasında paylaşılıyordu. Son değişiklikle birlikte bu kalktı. Muhalefetin bir avantajı vardı, ittifak fazla milletvekili çıkartabiliyordu. Bu avantaj elinden alınınca oyu düşük olan siyasi partiler bakımından ister istemez bir arayış içerisine girildi. Sayın Karamollaoğlu’nun bahsettiği diyalog masasının dışında bir başka çalışma değil, bu çalışma da beklenen bir süreçmiş gibi. Bütün dengeler değişmiş oldu. O dengelerin değişmesi ile birlikte ittifak formülleri de çoğaldı. Bu ittifak formüllerinin çoğalmış olması iktidarın lehine mi muhalefetin lehine mi biraz konuşmak ve müzakere etmek lazımdır Üçüncü bir ittifak söz konusu olmazsa süreç şöyle işleyecekti: Bir siyasi partiden mutlaka bazı partilerin listesinden girmesi gerekecekti. Öbür türlü o siyasi partilerin milletvekili çıkarma ihtimali sıfırdır. Cumhuriyet Halk Partisi ya da İYİ Parti listesinden girme durumu söz konusu olacaktı. Bu kadar siyasi partinin bir başka siyasi partinin listesinden girmesi de kolay bir şey değil. İl teşkilatlarında zorluklar olacak. Bunun üzerine Saadet Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Deva Partisi’nin birlikte ittifak listesi oluşturması bir siyasi partinin amblemi altında çok daha güçlü bir durum oluşturuyor. Yeniden Refah Partisi veya HÜDA PAR gibi siyasi partiler de bu ittifak içerisinde olabilir” diye konuştu.‘Sayın Karamollaoğlu bunu arzu ediyor ve çalışmasını yapmak istiyor’Kurdaş, ittifakın TBMM seçimine yönelik olduğunu ve cumhurbaşkanı adayının altılı masada belirleneceğini “Yani bir tecrübe var. Burada bir sinerji söz konusu olabilir. Önemli olan bunu oluşturmaktır diye bakıyorum. Dörtlü ittifakın rahatlıkla barajı geçebileceği kanaatindeyim. Sayın Karamollaoğlu da bu kanaattedir. Hangi partinin listesinden girileceği de ayrı bir tartışma konusu, kendimce olması gereken Saadet Partisi’nin listesinden seçime girilecek gibi görünüyor. Sayın Karamollaoğlu bunu arzu ediyor ve çalışmasını yapmak istiyor. Bu ittifak TBMM seçim ittifakıdır. Cumhurbaşkanlığı seçim ittifakı olmayacak, altılı masa kendi ortak adayını ayrıca çıkartacak” diye söyledi.

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