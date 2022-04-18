https://tr.sputniknews.com/20220418/milli-savunma-bakanligi-mehmetcigin-nefesi-teroristlerin-ensesinde-1055633113.html
Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
Milli Savunma Bakanlığı, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor” paylaşımında bulundu. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T00:58+0300
2022-04-18T00:58+0300
2022-04-18T01:03+0300
milli savunma bakanlığı (msb)
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” ifadelerini kullandı.
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milli savunma bakanlığı (msb), twitter , mehmetçik
Milli Savunma Bakanlığı: Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde
00:58 18.04.2022 (güncellendi: 01:03 18.04.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanlığı, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor” paylaşımında bulundu.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Mehmetçiğin nefesi teröristlerin ensesinde; terör yuvalarının kilitleri tek tek parçalanıyor!” ifadelerini kullandı.