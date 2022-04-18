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Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan 24 yaşındaki milli triatlon sporcusu Ata Yahşi yaşamını yitirdi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T18:13+0300
2022-04-18T18:13+0300
yaşam
trafik kazası
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Kaza, saat 06.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Mersin’in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası’na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi, İzmir’e dönmek için yola çıktı.Onur Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Calp kazayı yara almadan atlatırken, Ata Yahşi yaralandı. Ambulansla Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Yahşi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.Aynı zamanda birinci kademe triatlon antrenörü olan Ata Yahşi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve eski milli atlet Adnan Yahşi ve eski milli atlet Arzu Yahşi'nin oğulları olduğu belirtildi. Ata Yahşi'nin Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunuyor.Kazanın ardından TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, Yahşi'nin cenazesinin bugün ikindide Gaziemir’de toprağa verileceği bildirildi.
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trafik kazası

Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, trafik kazasında hayatını kaybetti

18:13 18.04.2022
© FotoğrafMilli triatlon sporcusu Ata Yahşi, trafik kazasında hayatını kaybetti
Milli triatlon sporcusu Ata Yahşi, trafik kazasında hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Fotoğraf
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Manisa'nın Kula ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan kamyonette bulunan 24 yaşındaki milli triatlon sporcusu Ata Yahşi yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 06.30 sıralarında, İzmir-Ankara kara yolu Kovukdere rampalarında meydana geldi. Mersin’in Yenişehir ilçesinde düzenlenen Avrupa Triatlon Kupası’na katılan Onur Calp ile Ata Yahşi, İzmir’e dönmek için yola çıktı.
Onur Calp yönetimindeki, içerisinde bisikletleri ve malzemeleri bulunan 35 BCS 574 plakalı kamyonet, aynı yöne giden E.A. (54) yönetimindeki 43 EA 863 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Calp kazayı yara almadan atlatırken, Ata Yahşi yaralandı. Ambulansla Salihli'deki bir özel hastaneye kaldırılan Yahşi, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Aynı zamanda birinci kademe triatlon antrenörü olan Ata Yahşi'nin Türkiye Triatlon Federasyonu İzmir İl Temsilcisi ve eski milli atlet Adnan Yahşi ve eski milli atlet Arzu Yahşi'nin oğulları olduğu belirtildi. Ata Yahşi'nin Avrupa ve dünya çapında triatlon sporunda dereceleri bulunuyor.
Kazanın ardından TIR şoförü E.A. gözaltına alınırken, Yahşi'nin cenazesinin bugün ikindide Gaziemir’de toprağa verileceği bildirildi.
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