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https://tr.sputniknews.com/20220418/moskovada-9-mayis-zafer-gunu-dolayisiyla-duzenlenecek-askeri-gecit-torenine-11-bin-asker-katilacak-1055654484.html
Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit törenine 11 bin asker katılacak
Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit törenine 11 bin asker katılacak
Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Sovyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 77. yıldönümü nedeniyle... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T18:02+0300
2022-04-18T18:04+0300
dünya
rusya
9 mayıs zafer bayramı
rusya savunma bakanlığı
büyük vatanseverlik savaşı
nazi almanyası
kızıl meydan
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kızıl Meydan’da düzenlenecek olan askeri geçit töreninin gece provalarının 28 Nisan ve 4 Mayıs’ta, genel provanın 7 Mayıs’ta gerçekleşeceği, Moskova’daki törene 11 bin askerin katılacağı kaydedildi.Şu anda Moskova bölgesindeki Alabino yerleşiminin yakınında boyutları Kızıl Meydan’ın boyutları ile tıpatıp aynı olan bir sahada geçit provalarının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kızıl Meydan'daki geçit töreni için yapılan hazırlık çalışmalarında toplam 11 bin asker, 131 adet modern silah ve askeri araç, 77 uçak ve helikopter katılıyor” bilgisi verildi.Bakanlığın verilerine göre geçide katılacak mekanize konvoyda T-72B3M, T-90M Prorıv, T-14 Armata tankları, Tor-M2, Buk-M3, S-400 Triumf hava savunma sistemleri, İskender füze sistemleri, Tornado-G çok namlulu roketatar sistemleri, BMP-2, BMP-3, Kurganets-25 zırhlı piyade savaş araçları ve ayrıca Uran-9 savaş robotları yer alacak.Askeri geçit töreninin havada geçen kısmında ise 15 helikopter ve MiG-29 avcı uçaklarının eşliğinde gelecek olan ‘Kıyamet Günü Uçağı’ olarak bilinen İl-80 hava komuta ve kontrol uçağı dahil olmak üzere 62 uçak yer alacak.Açıklamada, “Askeri geçit törenine komuta etmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov atandı” ifadelerine yer verildi.
rusya
nazi almanyası
kızıl meydan
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rusya, 9 mayıs zafer bayramı, rusya savunma bakanlığı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, kızıl meydan

Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit törenine 11 bin asker katılacak

18:02 18.04.2022 (güncellendi: 18:04 18.04.2022)
© Sputnik / Yevgeniy Odinokov / Fotoğraf bankasına gir9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni
9 Mayıs Zafer Bayramı askeri geçit töreni - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Yevgeniy Odinokov
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Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Sovyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 77. yıldönümü nedeniyle Moskova'da 9 Mayıs’ta düzenlenecek askeri geçit törenine 11 bin askerin katılacağını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kızıl Meydan’da düzenlenecek olan askeri geçit töreninin gece provalarının 28 Nisan ve 4 Mayıs’ta, genel provanın 7 Mayıs’ta gerçekleşeceği, Moskova’daki törene 11 bin askerin katılacağı kaydedildi.
Şu anda Moskova bölgesindeki Alabino yerleşiminin yakınında boyutları Kızıl Meydan’ın boyutları ile tıpatıp aynı olan bir sahada geçit provalarının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kızıl Meydan'daki geçit töreni için yapılan hazırlık çalışmalarında toplam 11 bin asker, 131 adet modern silah ve askeri araç, 77 uçak ve helikopter katılıyor” bilgisi verildi.
Bakanlığın verilerine göre geçide katılacak mekanize konvoyda T-72B3M, T-90M Prorıv, T-14 Armata tankları, Tor-M2, Buk-M3, S-400 Triumf hava savunma sistemleri, İskender füze sistemleri, Tornado-G çok namlulu roketatar sistemleri, BMP-2, BMP-3, Kurganets-25 zırhlı piyade savaş araçları ve ayrıca Uran-9 savaş robotları yer alacak.
Askeri geçit töreninin havada geçen kısmında ise 15 helikopter ve MiG-29 avcı uçaklarının eşliğinde gelecek olan ‘Kıyamet Günü Uçağı’ olarak bilinen İl-80 hava komuta ve kontrol uçağı dahil olmak üzere 62 uçak yer alacak.
Açıklamada, “Askeri geçit törenine komuta etmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov atandı” ifadelerine yer verildi.
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