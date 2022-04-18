https://tr.sputniknews.com/20220418/moskovada-9-mayis-zafer-gunu-dolayisiyla-duzenlenecek-askeri-gecit-torenine-11-bin-asker-katilacak-1055654484.html

Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit törenine 11 bin asker katılacak

Moskova’da 9 Mayıs Zafer Günü dolayısıyla düzenlenecek askeri geçit törenine 11 bin asker katılacak

Rusya Savunma Bakanlığı, Büyük Vatanseverlik Savaşı'nda Sovyet ordusu ve halkının Nazi Almanyası karşısında kazandığı zaferin 77. yıldönümü nedeniyle... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T18:02+0300

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rusya savunma bakanlığı

büyük vatanseverlik savaşı

nazi almanyası

kızıl meydan

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, Kızıl Meydan’da düzenlenecek olan askeri geçit töreninin gece provalarının 28 Nisan ve 4 Mayıs’ta, genel provanın 7 Mayıs’ta gerçekleşeceği, Moskova’daki törene 11 bin askerin katılacağı kaydedildi.Şu anda Moskova bölgesindeki Alabino yerleşiminin yakınında boyutları Kızıl Meydan’ın boyutları ile tıpatıp aynı olan bir sahada geçit provalarının devam ettiğine dikkat çekilen açıklamada, “Kızıl Meydan'daki geçit töreni için yapılan hazırlık çalışmalarında toplam 11 bin asker, 131 adet modern silah ve askeri araç, 77 uçak ve helikopter katılıyor” bilgisi verildi.Bakanlığın verilerine göre geçide katılacak mekanize konvoyda T-72B3M, T-90M Prorıv, T-14 Armata tankları, Tor-M2, Buk-M3, S-400 Triumf hava savunma sistemleri, İskender füze sistemleri, Tornado-G çok namlulu roketatar sistemleri, BMP-2, BMP-3, Kurganets-25 zırhlı piyade savaş araçları ve ayrıca Uran-9 savaş robotları yer alacak.Askeri geçit töreninin havada geçen kısmında ise 15 helikopter ve MiG-29 avcı uçaklarının eşliğinde gelecek olan ‘Kıyamet Günü Uçağı’ olarak bilinen İl-80 hava komuta ve kontrol uçağı dahil olmak üzere 62 uçak yer alacak.Açıklamada, “Askeri geçit törenine komuta etmek üzere Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Oleg Salyukov atandı” ifadelerine yer verildi.

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rusya, 9 mayıs zafer bayramı, rusya savunma bakanlığı, büyük vatanseverlik savaşı, nazi almanyası, kızıl meydan