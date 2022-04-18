https://tr.sputniknews.com/20220418/okay-deprem-donbass-halkindan-bati-basini-gibi-yalan-haber-yazmayin-tepkisi-aldim-1055733931.html

Okay Deprem: Donbass halkından 'Batı basını gibi yalan haber yazmayın' tepkisi aldım

Okay Deprem: Donbass halkından 'Batı basını gibi yalan haber yazmayın' tepkisi aldım

Okay Deprem’e göre, Ukrayna'da bu duruma Kiev'in Minsk anlaşmasını uygulamamasıyla gelindi. Donetsk'in 2014'ten beri cephe şehri olduğunu belirten Deprem... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T23:46+0300

2022-04-18T23:46+0300

2022-04-21T12:09+0300

eksen

ukrayna krizi

rusya

donbass

donetsk

okay deprem

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Okay Deprem: Donbass halkından 'Batı basını gibi yalan haber yazmayın' tepkisi aldım Okay Deprem: Donbass halkından 'Batı basını gibi yalan haber yazmayın' tepkisi aldım

Ukrayna'nın aşırı sağcı yönetiminin ABD desteğiyle BM onaylı Minsk anlaşmasını çöpe atmasının ardından Donetsk ve Lugansk'taki cumhuriyetleri tanıma kararı alan Rusya Federasyonu'nun özel operasyonu devam ediyor. Rusya Federasyonu güçleri Ukrayna'nın askeri tesisleri, komuta-kontrol merkezleri ve lojistiğini hedef alan saldırılarını sürdürürken, güneyde Mariupol kenti büyük ölçüde neonazi Azak taburundan temizlenmiş durumda. Kentte Sovyetler Birliği döneminden kalma devasa metalurji tesislerinde kalan 2 bin 500 civarında Azak unsurlarının sivilleri kalkan olarak kullanması operasyon ağır ilerliyor. Donbass bölgesinin güney hattında pek çok bölge ise Azak unsurlarından arındırılmış durumda. Yetkililerin verdiği bilgiye göre Donetsk, Lugansk ve Ukrayna'nın diğer bölgelerinden 900 bin sivil Rusya tarafına geçti. Özellikle Azak taburundan kurtulmayı başaran siviller başlarına gelenleri aktarıyorlar.Güney ve güneydoğu cephesindeki durumu 2014'te başlayan iç savaştan bu yana uzun sürelerle Donbass'ta yaşamış ve halihazırda cephede savaşı takip eden tek Türk gazeteci olan Okay Deprem ile konuştuk.‘Mariupol'de sivillere ve tesise zarar vermemek için zamana yayıyorlar'Okay Deprem’e göre, Ukrayna güçlerinden tek seferde 1000'den fazla unsurun teslim olması Kiev rejiminin askeri açıdan uğradığı en büyük kayıplardan birisi oldu. Ukrayna ordusunun operasyondan önce 20 bin kişilik gücü Mariupol’de konuşlandığına dikkat çeken Deprem, Rus güçlerinin sivillere ve çevreye zarar vermemek için sürecin zamana yayıldığına işaret etti:‘Donetsk 2014’ten beri bir cephe şehriydi'Deprem, bölgede savaşın yeni başlamadığına, Donetsk'in 2014'ten bu yana bir 'cephe şehri' olduğuna dikkat çekti. Ukrayna ordusu ve neonazi unsurların Donetsk'in batısından saldırılarını sürdürdüğünü anlatan Deprem, pek çok sivilin hayatını yitirdiğini belirtti:“Donetsk 2014’ten itibaren cephe şehriydi. Ukrayna’nn kontrol ettiği Donbass’ın kuzey ve batı kesimiyle geriye kalan güneydoğu parçası arasındaki sınır hattının en kritik noktasındaydı. Bugün de öyle. Değişen dengelere rağmen, Donetsk çevresine çok yakın noktada Ukrayna birlikleri pozisyonlarını koruyor. Marinka, Advika gibi stratejik önemde kasaba ve ufak yerleşimlere hala Ukrayna tarafı hakim, düzenli birlikleri ve az çok aşırı sağcı faşist taburlar var. Bugün örneğin bir İtalyan meslektaşımla Donetsk’in kenar mahallelerini dolaştım. Marinka’ya doğru yaklaştık. Petrovski ve Kirovskiy ilçelerini dolaştık, Donetsk’e dönük. Ukrayna saldırıları, güneybatı ve batı yönlerinden ağır silah atışları kesintisiz devam ediyor. Atışlar hiç susmadı. Tank var, top, roket var, doğrudan vurmayı sürdürüyorlar. Okullar, evler hasar görmüş. Kirovske’de Ukrayna tarafından yapılan roket saldırısında 9 katlı binanın üst katları yerle bir olmuş. Herkese sordum, kim yaptı diye. İstisnasız hepsi Ukrayna tarafı dedi. Atış yapılan yön belli. Güneybatı ve güney, oradaki yerleşim yerleri de belli. Donetsk'te son haftalarda kent merkezi de hedef alınmıştı, 20'den fazla sivil hayatını yitirmişti. Bunun gibi üst üste çok oldu. Rusya’nın askeri operasyonuyla başlayan bu büyük savaşta yüzlerce sivil Donetsk merkezi çevresinde ve diğer irili ufaklı bu cumhuriyete ait kentlerde hayatını kaybetti. Sadece son süreçte. Buradaki gerçeklik çok farklı. Savaş içinde başka bir savaş yaşanıyor. Aralarında çok fazla çocuk ve yaşlı insan var.”‘Bu noktaya Minsk anlaşmalarının uygulanmaması nedeniyle geldik'Deprem'e göre savaşın bu noktaya gelmesine Kiev'deki rejimin, Rusya ile Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerinin ısrarlarına rağmen Minsk anlaşmasını uygulamaması yol açtı. Deprem, Kiev'in müzakere sürecinde zaman kazanmaya çalıştığı ve Avrupa kanadının da savaşa 'yatırım yapmış' göründüğünü dile getirdi:‘Donbass halkından ‘Batı basını gibi yalan haber yazmayın’ tepkisi aldım’Donbass halkında Batı basınına karşı bir tepki oluştuğunu aktaran Deprem, bunda Donbass'taki savaşın 8 yıldır görmezden gelinmesinin etkili olduğunu vurguladı:“Eskiden beri burada en sık rastladığım soruların başında, temas ettiğim sivil halk nezdinde ‘Lütfen gerçekleri yansıtın’ var. Röportaj yaptıktan sonra, ‘Lütfen gerçekleri yazın, temsil ettiğiniz basın kurumuna, ülkenize gerçekleri söyleyin. Batı medyasının çoğunun yaptığı gibi yalan haber yazmayın’ diyorlar. Bugünkü görüşmelerde de aynı ifadeleri duydum. Çünkü hakikaten 8 yıllık süreçte düşük yoğunlukla savaş başta olmak üzere buradaki gerçeği, hayatını kaybeden onbinlerce kişi, yaralanan, sakat kalan yüzbinler, göç eden milyonlarca insan gerçeğini dünya önemli ölçüde görmek istemedi, görmedi. Türkiye’deki ana akım medya dahil. Bu kadar zaman geçtikten sonra Donbass halkında hayal kırıklığı ve tepki var. Bu pekala Ukrayna’nın etnik Rus nüfusunun yoğun olduğu yerlerdeki halkın bir kısmı için de geçerli. Bu savaşı aslında kimin başlattığı, kimin politikalarının buna sebep olduğu, provoke ettiği, şu anki durumu doğrudan yansıtılması noktasında Donbass başta olmak üzere Ukrayna’da pek çok insanda tepki var. Sahada bunu görüyorum. Yakınlarda Zaporijya eyaletindeyim, oraya giren ilk gazeteci muhabir oldum.”'Azak ve Aydarcıları 2014’ten itibaren bir dış güç gibi algılanmışlar, bu algı giderek nefrete dönüştü'Deprem, güneydoğu ve güneydeki halkın Azak ve Aydar taburları başta olmak üzere neonazilere karşı nefrede varan tepkiler bulunduğunu vurguladı. Bu unsurların 2014'ten bu yana 'dış güç' olarak algılandığını belirten Deprem, anlatımları "Bize onlar ateş etti, sivilleri hedef alıyorlardı, keskin nişancılar tepemizdeydi. Sığınaklarımızı okul, kreş, hastane tutmuş oluyorlardı" ifadeleriyle aktardı:

https://tr.sputniknews.com/20220420/canli-rusya-acil-durumlar-bakanligi-ukrayna-ve-donbassa-bin-tondan-fazla-insani-yardim-gonderildi-1055695926.html

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ukrayna krizi, rusya, donbass, donetsk, okay deprem