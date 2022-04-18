https://tr.sputniknews.com/20220418/pakistan-basbakani-seriften-metrobus-projesi-icin-turkiyeye-tesekkur-1055647833.html
Pakistan Başbakanı Şerif'ten metrobüs projesi için Türkiye’ye teşekkür
Pakistan Başbakanı Şerif'ten metrobüs projesi için Türkiye’ye teşekkür
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür ederek, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu söyledi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T14:45+0300
2022-04-18T14:45+0300
2022-04-18T14:51+0300
dünya
pakistan
türkiye
metrobüs
teşekkür
şahbaz şerif
recep tayyip erdoğan
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Başbakan Şerif, Türk şirketi Albayrak Grubu'na ait başkentteki metrobüs terminalinde 'İslamabad-Havalimanı Metrobüs Projesi’nin' açılışında yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye’nin toplu ulaşım projesinin tamamlanmasına yardımcı olduğunu belirtti. Şerif, Türkiye ile Pakistan halklarının tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu anımsatarak, “Türk ekonomisini güçlendiren, Türkiye’yi inşa eden modern bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntı ve barış zamanlarında Pakistan’a yardım etti” dedi. Metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Şerif, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu kaydetti. Eski Başbakan Navaz Şerif döneminde 2015’de Ravalpindi-İslamabad metrobüs projesi hayata geçirilmişti. Daha sonra 2017'de başlatılan İslamabad-Havalimanı metrobüs projesinin bir kısmı tamamlanmış ancak bitirilememişti.
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pakistan, türkiye, metrobüs, teşekkür, şahbaz şerif, recep tayyip erdoğan
Pakistan Başbakanı Şerif'ten metrobüs projesi için Türkiye’ye teşekkür
14:45 18.04.2022 (güncellendi: 14:51 18.04.2022) Abone ol
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür ederek, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu söyledi.
Başbakan Şerif, Türk şirketi Albayrak Grubu'na ait başkentteki metrobüs terminalinde 'İslamabad-Havalimanı Metrobüs Projesi’nin' açılışında yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye’nin toplu ulaşım projesinin tamamlanmasına yardımcı olduğunu belirtti.
Şerif, Türkiye ile Pakistan halklarının tarihi kardeşlik ilişkilerine sahip olduğunu anımsatarak, “Türk ekonomisini güçlendiren, Türkiye’yi inşa eden modern bir lider olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sıkıntı ve barış zamanlarında Pakistan’a yardım etti” dedi.
Metrobüs projesi sebebiyle Türkiye’ye teşekkür eden Şerif, Ankara’nın iyi ve kötü günde İslamabad’ın yanında durduğunu kaydetti.
Eski Başbakan Navaz Şerif döneminde 2015’de Ravalpindi-İslamabad metrobüs projesi hayata geçirilmişti.
Daha sonra 2017'de başlatılan İslamabad-Havalimanı metrobüs projesinin bir kısmı tamamlanmış ancak bitirilememişti.