https://tr.sputniknews.com/20220418/patrik-kirill-hiristiyan-liderlerinin-paskalya-bayramini-tebrik-etti-1055633646.html
Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti
Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya bayramını kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T01:29+0300
2022-04-18T01:29+0300
2022-04-18T01:29+0300
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya'yı kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Mesih'in Dirilişi insanlık tarihinin en büyük olayıdır. Rab İsa ölümden muzaffer dirilerek, günah ve ölümün zincirlerini sonsuza dek kırdı, öyle ki biz de yeni yaşam içinde Tanrı'ya iman ve ümitle yürüyebilelim” ifadeleri yer aldı.
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rus ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi patriği kirill, rusya ortodoks kilisesi, paskalya
Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya bayramını kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya'yı kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.
Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Mesih'in Dirilişi insanlık tarihinin en büyük olayıdır. Rab İsa ölümden muzaffer dirilerek, günah ve ölümün zincirlerini sonsuza dek kırdı, öyle ki biz de yeni yaşam içinde Tanrı'ya iman ve ümitle yürüyebilelim” ifadeleri yer aldı.