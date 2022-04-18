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https://tr.sputniknews.com/20220418/patrik-kirill-hiristiyan-liderlerinin-paskalya-bayramini-tebrik-etti-1055633646.html
Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti
Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya bayramını kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T01:29+0300
2022-04-18T01:29+0300
dünya
rus ortodoks kilisesi
rus ortodoks kilisesi patriği kirill
rusya ortodoks kilisesi
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya'yı kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Mesih'in Dirilişi insanlık tarihinin en büyük olayıdır. Rab İsa ölümden muzaffer dirilerek, günah ve ölümün zincirlerini sonsuza dek kırdı, öyle ki biz de yeni yaşam içinde Tanrı'ya iman ve ümitle yürüyebilelim” ifadeleri yer aldı.
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rus ortodoks kilisesi, rus ortodoks kilisesi patriği kirill, rusya ortodoks kilisesi, paskalya

Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti

01:29 18.04.2022
© AFP 2022 / Kirill KUDRYAVTSEVPatrik Kirill
Patrik Kirill - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / Kirill KUDRYAVTSEV
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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya bayramını kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.
Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya'yı kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.
Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Mesih'in Dirilişi insanlık tarihinin en büyük olayıdır. Rab İsa ölümden muzaffer dirilerek, günah ve ölümün zincirlerini sonsuza dek kırdı, öyle ki biz de yeni yaşam içinde Tanrı'ya iman ve ümitle yürüyebilelim” ifadeleri yer aldı.
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