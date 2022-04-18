https://tr.sputniknews.com/20220418/patrik-kirill-hiristiyan-liderlerinin-paskalya-bayramini-tebrik-etti-1055633646.html

Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti

Patrik Kirill Hıristiyan liderlerinin Paskalya bayramını tebrik etti

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya bayramını kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T01:29+0300

2022-04-18T01:29+0300

2022-04-18T01:29+0300

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Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, 17 Nisan'da Paskalya'yı kutlayan Hıristiyan liderleri tebrik ederek, İsa’nın dirilişinin insanlık tarihindeki en büyük olay olduğuna dikkat çekti.Rus Ortodoks Kilisesi’nin sitesinde yayınlanan mesajda, “Mesih'in Dirilişi insanlık tarihinin en büyük olayıdır. Rab İsa ölümden muzaffer dirilerek, günah ve ölümün zincirlerini sonsuza dek kırdı, öyle ki biz de yeni yaşam içinde Tanrı'ya iman ve ümitle yürüyebilelim” ifadeleri yer aldı.

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