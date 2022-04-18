https://tr.sputniknews.com/20220418/paul-austerin-oglu-10-aylik-kizinin-asiri-dozdan-olumu-nedeniyle-tutuklandi-1055644796.html

Yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster, 10 aylık kızının aşırı dozdan ölümü nedeniyle tutuklandı

Yazar Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster, 10 aylık kızının aşırı dozdan ölümü nedeniyle tutuklandı

Dünyaca ünlü ABD'li yazar ve yönetmen Paul Benjamin Auster'ın oğlu Daniel Auster, 10 aylık bebeğinin aşırı dozda fentanil ve eroin alımı nedeniyle ölmesinin... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T13:35+0300

2022-04-18T13:35+0300

2022-04-18T13:37+0300

yaşam

abd

paul auster

kız

bebek

ölüm

tutuklama

mahkeme

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1 Kasım 'da ABD'nin New York eyaletine bağlı Brooklyn kentinde 10 aylık bir kız çocuğu, aşırı dozda fentanil ve eroinden ölü bulundu. Bebeğin babasının, ünlü edebiyatçı Paul Auster'ın oğlu Daniel Auster olduğu tespit edildi. Bebeğin ölümü nedeniyle suçlu bulunarak tutuklanan 44 yaşındaki Auster, pazar günü hakim karşısına çıktı. 'Adam öldürme', 'dikkatsizlik nedeniyle ölüme sebebiyet verme' ve 'bir çocuğun sağlığını tehlikeye atma' suçlarından yarıgılanan Auster için 100 bin ila 250 bin dolar kefalet bedeli belirlendi. Auster'ın avukatı John Godfrey, müvekkilinin yakın zamanda uyuşturucu kullanmadığını ve bir rehabilitasyon programına katıldığını söyledi. Godfrey, çevre düzenleme sektöründe çalışan Auster'ın kendisinin polise teslim olduğunu da sözlerine ekledi. Avukat, "Bu dava acı verici bir şekilde trajik. Auster ise sevgili kızı Ruby'nin kaybından dolayı harap bir vaziyette. Madde bağımlılığı her yıl sayısız ailenin karşılaştığı bir sorun. Halkı, bu zor zamanda yargılama yapmak için acele etmeme ve ailenin mahremiyetine saygı gösterme konusunda uyarıyoruz"Auster'ın eşi Zuzan Smith ise polise verdiği ifadede, o sabah işe gitmeden önce bebeğin uyanık olduğunu ve iyi göründüğünü söyledi.Sanık Auster da yine polise verdiği ifadede, karısı işe gittikten sonra kendisine eroin enjekte ettiğini ve ardından Ruby'nin yanına uzandığını söyledi. Uyandığında kızının cansız bedenini gördüğünü ve 911'i aradığını söyleyen Auster, kızına aşırı dozun etksini azaltan 'Narcan' tarzı ilaçlar verdiğini açıkladı.İfadelerde bebeğin ilaçları nasıl yuttuğu net olarak yer almasa da Auster'ın tutuklu yargılanmasına devam edilecek. Mahkeme, yeterli kanıt olup olmadığını belirlemek için duruşmayı perşembe gününe erteledi.

https://tr.sputniknews.com/20220417/yanlislikla-antidepresan-ilaci-verildigi-one-surulen-15-aylik-bebek-komaya-girdi-1055622468.html

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abd, paul auster, kız, bebek, ölüm, tutuklama, mahkeme