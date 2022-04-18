https://tr.sputniknews.com/20220418/prof-bahadir-erdem-valiligin-mobese-karari-hukuka-aykiri-ve-ayiptir-1055659188.html
Prof. Bahadır Erdem: 'Valiliğin MOBESE kararı hukuka aykırı ve ayıptır'
Prof. Bahadır Erdem: 'Valiliğin MOBESE kararı hukuka aykırı ve ayıptır'
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerine ilişkin karar... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T22:12+0300
2022-04-18T22:12+0300
2022-04-18T22:13+0300
akşam postasi
ibb
iyi parti
ekrem imamoğlu
mobese
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Prof. Bahadır Erdem: “Valiliğin MOBESE kararı hukuka aykırı ve ayıptır”
Prof. Bahadır Erdem: “Valiliğin MOBESE kararı hukuka aykırı ve ayıptır”
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Bahadır Erdem, İstanbul Valiliği’nin, İmamoğlu’nun MOBESE görüntüleri hakkında soruşturma izni vermeme kararını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yorumladı. Prof. Erdem, “Bu kayıtların basına kim tarafından ve kimin talimatıyla verildiğini gizlemek için Valilik izni vermedi” dedi.İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:Tamamen hukuka aykırı
https://tr.sputniknews.com/20220418/istanbul-valiliginden-ekrem-imamoglu-icin-mobese-karari-sorusturma-izni-verilmedi-1055655972.html
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ibb, iyi parti, ekrem imamoğlu, mobese
Prof. Bahadır Erdem: 'Valiliğin MOBESE kararı hukuka aykırı ve ayıptır'
22:12 18.04.2022 (güncellendi: 22:13 18.04.2022) Abone ol
İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun İngiliz Büyükelçi ile yemek yediği restorana giriş ve çıkışını gösteren MOBESE görüntülerine ilişkin karar verdi. Valilik, olaya ilişkin soruşturma izni vermedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, söz konusu kararın "Hukuka tamamen aykırı" olduğunu ifade etti.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Bahadır Erdem, İstanbul Valiliği’nin, İmamoğlu’nun MOBESE görüntüleri hakkında soruşturma izni vermeme kararını Radyo Sputnik’te Atilla Güner’le Akşam Postası programında yorumladı. Prof. Erdem, “Bu kayıtların basına kim tarafından ve kimin talimatıyla verildiğini gizlemek için Valilik izni vermedi” dedi.
İYİ Parti Hukuk ve Adalet Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem’in açıklamalarından satırbaşları şöyle:
‘’Bu konu soruşturmaya konu olacak bir meseledir çünkü hepimizin hayat gizliliği var, kişilik haklarımızı koruyan Anayasa’daki çok önemli hükümler var. Sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından olaya bakmamak lazım hepimiz vatandaşız, 84 milyon insan eşitiz. Eğer bizleri devamlı izlendiğimizi ve kendi özel hayatımızla ilgili alınan MOBESE kayıtlarının bu şekilde ortalığa, medyaya ya da kamuoyuna bizim iznimiz olmadan kişilik haklarımız ihlal edilerek verilebileceğini düşünecek olursak böyle bir ülkede ancak polis devletinden bahsedebiliriz.
Tamamen hukuka aykırı
Bu tamamen hukuka aykırıdır, İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasını bir tarafa bırakarak hukukçu olarak söylüyorum. Her birimiz için bir tehlikedir. Valiliğin, izin vermemesi hukuka aykırı ve ayıptır. MOBESE kayıtları çekilebilir ama bir güvenlik sorunu, bir adli vaka gerçekleştiğinde mahkeme tarafından istenir. Gizli olması gereken MOBESE kayıtları kişinin izni olmadan ortalığa dökülürse bu konu çok farklı bir yere gider. İstanbul Valiliği’nin kimi koruduğu gerçekten merak ediyorum. MOBESE kayıtlarını basına kim ve kimin talimatıyla verildiğini gizlemek için bu izni vermedi’’.