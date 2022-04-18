Prof. Bahadır Erdem: “Valiliğin MOBESE kararı hukuka aykırı ve ayıptır”

Bu tamamen hukuka aykırıdır, İmamoğlu’nun belediye başkanı olmasını bir tarafa bırakarak hukukçu olarak söylüyorum. Her birimiz için bir tehlikedir. Valiliğin, izin vermemesi hukuka aykırı ve ayıptır. MOBESE kayıtları çekilebilir ama bir güvenlik sorunu, bir adli vaka gerçekleştiğinde mahkeme tarafından istenir. Gizli olması gereken MOBESE kayıtları kişinin izni olmadan ortalığa dökülürse bu konu çok farklı bir yere gider. İstanbul Valiliği’nin kimi koruduğu gerçekten merak ediyorum. MOBESE kayıtlarını basına kim ve kimin talimatıyla verildiğini gizlemek için bu izni vermedi’’.