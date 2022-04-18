https://tr.sputniknews.com/20220418/pusilin-azovstal-fabrikasinda-abd-romanya-ve-kanadadan-parali-askerler-olabilir-1055654236.html
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T17:54+0300
2022-04-18T17:54+0300
2022-04-18T17:57+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
mariupol
azovstal
abd
romanya
kanada
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Pervıy Kanal'a demeç veren Puşilin, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin uzun süredir direnişini sürdürdüğü Azovstal fabrikasında yabancı paralı askerlerin mevcudiyetine dair bilgiler edindiğini açıkladı.Puşilin, "Bilgi ek teyide muhtaç ancak şunu söyleyebilirim, bunlar İngiltere, Kanada, ABD, Romanya'dan. Suriye'nin taşralarından Türkmenler de var" dedi.Sovoselovka-2 yerleşimindeki telefon konuşmalarının ve telsiz sinyallerinin ele geçirildiğini de belirten Puşilin, buna göre bölgede Polonya'dan 8, Fas'tan 1 ve henüz aidiyeti belirlenemeyen 3 paralı asker tespit edildiği bilgisini paylaştı.
donetsk halk cumhuriyeti
mariupol
azovstal
romanya
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donetsk halk cumhuriyeti, mariupol, azovstal , abd, romanya, kanada
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
17:54 18.04.2022 (güncellendi: 17:57 18.04.2022) Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini söyledi.
Pervıy Kanal'a demeç veren Puşilin, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin uzun süredir direnişini sürdürdüğü Azovstal fabrikasında yabancı paralı askerlerin mevcudiyetine dair bilgiler edindiğini açıkladı.
Puşilin, "Bilgi ek teyide muhtaç ancak şunu söyleyebilirim, bunlar İngiltere, Kanada, ABD, Romanya'dan. Suriye'nin taşralarından Türkmenler de var" dedi.
Sovoselovka-2 yerleşimindeki telefon konuşmalarının ve telsiz sinyallerinin ele geçirildiğini de belirten Puşilin, buna göre bölgede Polonya'dan 8, Fas'tan 1 ve henüz aidiyeti belirlenemeyen 3 paralı asker tespit edildiği bilgisini paylaştı.