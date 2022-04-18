https://tr.sputniknews.com/20220418/pusilin-azovstal-fabrikasinda-abd-romanya-ve-kanadadan-parali-askerler-olabilir-1055654236.html

Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir

Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T17:54+0300

2022-04-18T17:54+0300

2022-04-18T17:57+0300

ukrayna krizi

donetsk halk cumhuriyeti

mariupol

azovstal

abd

romanya

kanada

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Pervıy Kanal'a demeç veren Puşilin, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin uzun süredir direnişini sürdürdüğü Azovstal fabrikasında yabancı paralı askerlerin mevcudiyetine dair bilgiler edindiğini açıkladı.Puşilin, "Bilgi ek teyide muhtaç ancak şunu söyleyebilirim, bunlar İngiltere, Kanada, ABD, Romanya'dan. Suriye'nin taşralarından Türkmenler de var" dedi.Sovoselovka-2 yerleşimindeki telefon konuşmalarının ve telsiz sinyallerinin ele geçirildiğini de belirten Puşilin, buna göre bölgede Polonya'dan 8, Fas'tan 1 ve henüz aidiyeti belirlenemeyen 3 paralı asker tespit edildiği bilgisini paylaştı.

donetsk halk cumhuriyeti

mariupol

azovstal

romanya

kanada

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donetsk halk cumhuriyeti, mariupol, azovstal , abd, romanya, kanada