Türkiye
CANLI | Kremlin: Ukrayna’daki operasyonda kullanılan Sovyet simgelerin kutsal anlamı var
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220418/pusilin-azovstal-fabrikasinda-abd-romanya-ve-kanadadan-parali-askerler-olabilir-1055654236.html
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T17:54+0300
2022-04-18T17:57+0300
ukrayna krizi
donetsk halk cumhuriyeti
mariupol
azovstal
abd
romanya
kanada
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055654327_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_f626187e922e7a5abb79c82a0f6fcc0e.jpg
Pervıy Kanal'a demeç veren Puşilin, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin uzun süredir direnişini sürdürdüğü Azovstal fabrikasında yabancı paralı askerlerin mevcudiyetine dair bilgiler edindiğini açıkladı.Puşilin, "Bilgi ek teyide muhtaç ancak şunu söyleyebilirim, bunlar İngiltere, Kanada, ABD, Romanya'dan. Suriye'nin taşralarından Türkmenler de var" dedi.Sovoselovka-2 yerleşimindeki telefon konuşmalarının ve telsiz sinyallerinin ele geçirildiğini de belirten Puşilin, buna göre bölgede Polonya'dan 8, Fas'tan 1 ve henüz aidiyeti belirlenemeyen 3 paralı asker tespit edildiği bilgisini paylaştı.
donetsk halk cumhuriyeti
mariupol
azovstal
romanya
kanada
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055654327_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_df6611cc108ea7f53778d91fbfd9e951.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
donetsk halk cumhuriyeti, mariupol, azovstal , abd, romanya, kanada

Donetsk lideri Puşilin: Azovstal fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabilir

17:54 18.04.2022 (güncellendi: 17:57 18.04.2022)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girDonetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) lideri Denis Puşilin, Mariupol'deki Azovstal çelik fabrikasında ABD, Romanya ve Kanada'dan paralı askerler olabileceğini söyledi.
Pervıy Kanal'a demeç veren Puşilin, Ukraynalı aşırı milliyetçilerin uzun süredir direnişini sürdürdüğü Azovstal fabrikasında yabancı paralı askerlerin mevcudiyetine dair bilgiler edindiğini açıkladı.

Puşilin, "Bilgi ek teyide muhtaç ancak şunu söyleyebilirim, bunlar İngiltere, Kanada, ABD, Romanya'dan. Suriye'nin taşralarından Türkmenler de var" dedi.

Sovoselovka-2 yerleşimindeki telefon konuşmalarının ve telsiz sinyallerinin ele geçirildiğini de belirten Puşilin, buna göre bölgede Polonya'dan 8, Fas'tan 1 ve henüz aidiyeti belirlenemeyen 3 paralı asker tespit edildiği bilgisini paylaştı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала