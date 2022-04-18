https://tr.sputniknews.com/20220418/putin-rusyaya-uygulanan-yaptirimlar-avrupalilarin-yasam-seviyesinin-dusmesine-yol-aciyor-1055649244.html
Putin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupalıların yaşam seviyesinin düşmesine yol açıyor
Putin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupalıların yaşam seviyesinin düşmesine yol açıyor
Rusya lideri Putin, ülkesine uygulanan yaptırımların sonuçlarından birinin Avrupalıların yaşam seviyesinin düşmesi olduğunu vurguladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:25+0300
2022-04-18T15:25+0300
2022-04-18T16:06+0300
vladimir putin
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
yaptırım
ekonomik yaptırım
ekonomi
açıklama
toplantı
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sosyo-ekonomik konuların ele alındığı toplantıda konuştu. Putin, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde ekonomi için en önemli olumsuz faktörün, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırım baskısı olduğu aşikar. Hesapları, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe ve bankacılık sisteminin çökmesine neden olmak, mağazalarda büyük çaplı ürün açığına yol açmaktı. Fakat Rusya'ya yönelik bu politikanın başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.'ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ve işsizlik arttı, ekonomik dinamikler bozuldu'Batı'nın 'ekonomik blitzkrieg' (yıldırım harekatı) stratejisinin başarısız olduğunu kaydeden Rus lider, "Üstelik yaptırımlar, onları uygulayanları da vurdu. Yani ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ve işsizlik arttı, ekonomik dinamikler bozuldu. Avrupalıların yaşam seviyesi düştü, tasarrufları devalüasyona uğradı. Rusya, daha önce de söylediğim gibi, bu eşi görülmemiş baskıya dayandı. Durum istikrar kazanıyor" ifadelerini kullandı.Rublenin Şubat ayının ilk yarısındaki seviyelere döndüğüne ve nesnel olarak güçlü bir ödeme dengesi oluşmaya başladığına dikkat çeken Putin, cari ödeme dengesi hesabındaki pozitif bakiyenin 58 milyar doları aştığını ve bunun tarihin en yüksek seviyesi olduğunu vurguladı.Rus finans sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamanın hem federal hem de bölgesel düzeyde temel görev olarak kalması gerektiğini belirten Rusya lideri, bu yılın ilk çeyreğinde bütçe açığında rekor bir seviyenin kaydedildiğine dikkat çekerek "Ek kararlar alıp onları ekonominin en fazla ihtiyaç duyduğu anda uygulamalıyız" diye konuştu.'Rubleye ve güvenilir ticari partnerlerin para birimlerine geçişi hızlandırmalıyız'Dış ticarette rubleye ve güvenilir ticari partnerlerin para birimlerine geçişi hızlandırma talimatı veren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü: Rusya'da kayıtlı işsizlerin sayısının oldukça düşük düzeyde bulunduğunu kaydeden Putin, vatandaşların gelirlerinde gerçek bir artışın sağlanması için yeni, iyi ücretli istihdam alanlarının yaratılması, ekonominin dinamiklerinin güçlendirilmesi, sanayinin ve diğer sektörlerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.
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vladimir putin, rusya, ukrayna, yaptırım, ekonomik yaptırım, ekonomi, açıklama, toplantı
Putin: Rusya'ya uygulanan yaptırımlar, Avrupalıların yaşam seviyesinin düşmesine yol açıyor
15:25 18.04.2022 (güncellendi: 16:06 18.04.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Rusya lideri Putin, ülkesine uygulanan yaptırımların sonuçlarından birinin Avrupalıların yaşam seviyesinin düşmesi olduğunu vurguladı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, sosyo-ekonomik konuların ele alındığı toplantıda konuştu.
Putin, burada yaptığı konuşmada, "Son dönemde ekonomi için en önemli olumsuz faktörün, Batılı ülkelerden gelen yeni yaptırım baskısı olduğu aşikar. Hesapları, ülkemizdeki mali ve ekonomik durumu hızla baltalamak, piyasalarda paniğe ve bankacılık sisteminin çökmesine neden olmak, mağazalarda büyük çaplı ürün açığına yol açmaktı. Fakat Rusya'ya yönelik bu politikanın başarısız olduğunu şimdiden emin bir şekilde söyleyebiliriz" dedi.
'ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ve işsizlik arttı, ekonomik dinamikler bozuldu'
Batı'nın 'ekonomik blitzkrieg' (yıldırım harekatı) stratejisinin başarısız olduğunu kaydeden Rus lider, "Üstelik yaptırımlar, onları uygulayanları da vurdu. Yani ABD ve Avrupa ülkelerinde enflasyon ve işsizlik arttı, ekonomik dinamikler bozuldu. Avrupalıların yaşam seviyesi düştü, tasarrufları devalüasyona uğradı. Rusya, daha önce de söylediğim gibi, bu eşi görülmemiş baskıya dayandı. Durum istikrar kazanıyor" ifadelerini kullandı.
Rublenin Şubat ayının ilk yarısındaki seviyelere döndüğüne ve nesnel olarak güçlü bir ödeme dengesi oluşmaya başladığına dikkat çeken Putin, cari ödeme dengesi hesabındaki pozitif bakiyenin 58 milyar doları aştığını ve bunun tarihin en yüksek seviyesi olduğunu vurguladı.
Rus finans sisteminin uzun vadeli sürdürülebilirliğini sağlamanın hem federal hem de bölgesel düzeyde temel görev olarak kalması gerektiğini belirten Rusya lideri, bu yılın ilk çeyreğinde bütçe açığında rekor bir seviyenin kaydedildiğine dikkat çekerek "Ek kararlar alıp onları ekonominin en fazla ihtiyaç duyduğu anda uygulamalıyız" diye konuştu.
'Rubleye ve güvenilir ticari partnerlerin para birimlerine geçişi hızlandırmalıyız'
Dış ticarette rubleye ve güvenilir ticari partnerlerin para birimlerine geçişi hızlandırma talimatı veren Putin, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Hasım ülkelerin Rusya'ya uyguladığı kısıtlamalar, Rus iş dünyasının imkanlarını etkiledi, ihracat ve ithalat lojistiğini zorlaştırdı, ödemelerin yapılması önünde engeller çıkardı. Bu sorunların çözümünde girişimcilere azami desteği sağlamalı, dış ticarette rubleye ve güvenilir ticari partnerlerin para birimlerine geçişi hızlandırmalıyız. Yeni, değişen koşullarda çok daha yüksek tempoyla ilerlemeliyiz."
Rusya'da kayıtlı işsizlerin sayısının oldukça düşük düzeyde bulunduğunu kaydeden Putin, vatandaşların gelirlerinde gerçek bir artışın sağlanması için yeni, iyi ücretli istihdam alanlarının yaratılması, ekonominin dinamiklerinin güçlendirilmesi, sanayinin ve diğer sektörlerin geliştirilmesi gerektiğinin altını çizdi.