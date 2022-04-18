https://tr.sputniknews.com/20220418/putinin-ozel-temsilcisi-27-ulkedeki-sanat-eserleri-rusyaya-geri-donuyor-1055651820.html

Putin’in Özel Temsilcisi: 27 ülkedeki sanat eserleri Rusya’ya geri dönüyor

Putin’in Özel Temsilcisi: 27 ülkedeki sanat eserleri Rusya’ya geri dönüyor

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in uluslararası kültürel işbirliğinden sorumlu Özel Temsilcisi Mihail Şvıdkoy, Rusya’daki müzelerden, sergilenmek üzere... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T16:39+0300

2022-04-18T16:39+0300

2022-04-18T16:39+0300

ukrayna krizi

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rusya

sanat eseri

paris

fransa

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Govorit Moskva radyosunda konuşan Şvıdkoy, “Eserlerin şu anda 27 ülkede olduğunu düşünüyorum, şimdi bunlar geri getiriliyor” dedi.Şvıdkoy, şu anda ünlü bir Rus tüccar ailesi olan Morozovların koleksiyonundan eserleri taşıyan ilk aracın Fransa’nın başkenti Paris’ten Rusya’ya getirildiğini belirtti.Yetkililerin eserlerin Rusya’ya döndürülmesi için yasal bir model geliştirdiğini belirten Şvıdkoy, özel koleksiyonlardan iki tablonun dönüşü konusunda bazı sorunların kaldığını doğruladı. Şvıdkoy ayrıca Louis Vuitton vakfının tablolar üzerinde hak iddia etmediğini, sorunun çözüme kavuşturulması yönünde çalışıldığını belirtti.Şvıdkoy, mayıs ortasında tüm tabloların dönmüş olacağını düşündüğünü ekledi.‘Yönetmen Tuminas, ailesine yönelik aldığı tehditler yüzünden Rusya’dan ayrıldı’Şvıdkoy’a göre, Litvanyalı yönetmen Rimas Tuminas ülkesinde ailesine yönelik tehditlerde bulunulması nedeniyle Rusya’dan ayrılmak zorunda kaldı.Şvıdkov, Avrupa’nın aksine Rusya’nın kültürel figürlerden görüşlerini açıklamasını talep etmediğini de vurguladı.Litvanya, Rusya’daki Vahtangov Tiyatrosu’nun Sanat Yönetmeni Rimas Tuminas’ın Vilnius Malıy Tiyatrosu’ndaki görevinden alınmasını istemişti.Rusya’nın Ukrayna’daki operasyonunun başlamasının ardından Rus sanatçıların eserlerinin yer aldığı birçok sergi iptal edilmişti. Operasyon sebebiyle getirilen yaptırımlar ve uçuş kısıtlamaları nedeniyle sona eren sergilerdeki eserlerin geri dönüşü konusunda sorunlar yaşanıyor.Söz konusu kısıtlamaların, Vasiliy Kandinskiy’nin de aralarında olduğu ünlü Rus ressamlara ait onlarca tablonun Güney Kore’nin başkenti Seul’da sıkışıp kalmasına yol açtığı belirtilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20220418/kandinskiynin-de-aralarinda-oldugu-rus-ressamlarin-tablolari-seulden-cikarilamiyor--1055651277.html

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ukrayna, rusya, sanat eseri, paris, fransa