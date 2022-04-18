https://tr.sputniknews.com/20220418/rus-buyukelciligi-berlindeki-anita-yapilan-saldiriyi-protesto-etti-1055657918.html

Rus Büyükelçiliği, Berlin'deki anıta yapılan saldırıyı protesto etti

Rus Büyükelçiliği, Berlin'deki anıta yapılan saldırıyı protesto etti

Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin, başkentteki Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı'na bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T20:31+0300

2022-04-18T20:31+0300

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Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Berlin’de Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtına bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderildi.Açıklamada, “17 Nisan gecesi Berlin'deki Treptower Park'ta kurtarıcı Sovyet askerleri anıtına yönelik sıradaki vandal eylemi nedeniyle öfkeliyiz. Savaş anıtı kompozisyonunun ayrılmaz bir parçası olan giriş portalında saldırganlar tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı. Alman kolluk kuvvetlerini bu olay hakkında derhal bilgilendirdik. Alman Dışişleri Bakanlığı'na, vandal saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılması, olayın ayrıntılarının belirlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi talebini içeren protesto notası gönderdik” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca iki ülkenin hükümetleri arasında 16 Aralık 1992’de imzalanan savaş mezarlarının bakımına ilişkin anlaşmanın hükümleri uyarınca ‘Alman makamlarına, bu tür aşırılıkların gelecekte tekrarını önlemek amacıyla kapsamlı önlemler alma çağrısında bulunulduğu’ ifade edildi.

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