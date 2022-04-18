Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220418/rus-buyukelciligi-berlindeki-anita-yapilan-saldiriyi-protesto-etti-1055657918.html
Rus Büyükelçiliği, Berlin'deki anıta yapılan saldırıyı protesto etti
Rus Büyükelçiliği, Berlin'deki anıta yapılan saldırıyı protesto etti
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin, başkentteki Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı'na bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T20:31+0300
2022-04-18T20:34+0300
dünya
rusya
berlin
sovyet
anıt
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055657893_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_79529044521c455769f27060ce5b8715.jpg
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Berlin’de Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtına bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderildi.Açıklamada, “17 Nisan gecesi Berlin'deki Treptower Park'ta kurtarıcı Sovyet askerleri anıtına yönelik sıradaki vandal eylemi nedeniyle öfkeliyiz. Savaş anıtı kompozisyonunun ayrılmaz bir parçası olan giriş portalında saldırganlar tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı. Alman kolluk kuvvetlerini bu olay hakkında derhal bilgilendirdik. Alman Dışişleri Bakanlığı'na, vandal saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılması, olayın ayrıntılarının belirlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi talebini içeren protesto notası gönderdik” ifadelerine yer verildi.Açıklamada ayrıca iki ülkenin hükümetleri arasında 16 Aralık 1992’de imzalanan savaş mezarlarının bakımına ilişkin anlaşmanın hükümleri uyarınca ‘Alman makamlarına, bu tür aşırılıkların gelecekte tekrarını önlemek amacıyla kapsamlı önlemler alma çağrısında bulunulduğu’ ifade edildi.
rusya
berlin
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055657893_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_f398bb2d908c0608eb6604049b17ad95.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, berlin, sovyet, anıt

Rus Büyükelçiliği, Berlin'deki anıta yapılan saldırıyı protesto etti

20:31 18.04.2022 (güncellendi: 20:34 18.04.2022)
© Sputnik / Алексей Витвицкийi Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı'
i Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı' - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© Sputnik / Алексей Витвицкий
Abone olTelegram
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliğinin, başkentteki Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtı'na bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderdiği bildirildi.
Rusya’nın Berlin Büyükelçiliği'nden yapılan açıklamaya göre Berlin’de Treptower Park’ta bulunan Sovyet Savaş Anıtına bir kez daha yapılan vandal saldırısı nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığı'na protesto notası gönderildi.
Açıklamada, “17 Nisan gecesi Berlin'deki Treptower Park'ta kurtarıcı Sovyet askerleri anıtına yönelik sıradaki vandal eylemi nedeniyle öfkeliyiz. Savaş anıtı kompozisyonunun ayrılmaz bir parçası olan giriş portalında saldırganlar tarafından hakaret içerikli yazılar yazıldı. Alman kolluk kuvvetlerini bu olay hakkında derhal bilgilendirdik. Alman Dışişleri Bakanlığı'na, vandal saldırısının sonuçlarının ortadan kaldırılması, olayın ayrıntılarının belirlenmesi ve faillerin adalete teslim edilmesi talebini içeren protesto notası gönderdik” ifadelerine yer verildi.
Açıklamada ayrıca iki ülkenin hükümetleri arasında 16 Aralık 1992’de imzalanan savaş mezarlarının bakımına ilişkin anlaşmanın hükümleri uyarınca ‘Alman makamlarına, bu tür aşırılıkların gelecekte tekrarını önlemek amacıyla kapsamlı önlemler alma çağrısında bulunulduğu’ ifade edildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала