https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-islam-dunyasi-kazan-zirvesinde-bulusuyor-1055641979.html

Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuyor

Rusya-İslam Dünyası, Kazan Zirvesi'nde buluşuyor

Ukrayna'ya dönük askeri harekat devam ederken Rusya, İslam ülkelerinin ekonomi temsilcileriyle Kazan Zirvesi'nde bir araya gelecek. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T11:57+0300

2022-04-18T11:57+0300

2022-04-18T11:57+0300

ekonomi

rusya

islam işbirliği teşkilatı (iit)

kazan

zirve

ekonomi

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Rusya ile İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) üyesi ülkelerin ekonomi temsilcilerinin bir araya geleceği 'Rusya-İslam Dünyası: Kazan Zirvesi 2022', Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan'da yapılacak.Rusya ile İİT üyesi ülkeler arasındaki ticari ve ekonomik, bilimsel ve teknik, sosyal ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlayan zirvenin 13'üncüsü, bu yıl 19-21 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek.Zirvede iş insanları buluşuyorGlobal İletişim Ortağı zirve; uluslararası kuruluşlar, kamu ve finans kurumlarının temsilcileri, büyükelçilik yetkilileri, politikacılar, yatırımcılar ve iş insanlarını buluşturacak.Paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları ana tema olacakAna temanın, 'paylaşım ekonomisi ve helal anlayışının ortak kazanımları' olarak belirlendiği zirvede, İslami finans ve ortak bankacılık, helal endüstrisi, gençlik diplomasisi, ihracatın geliştirilmesi, girişimcilik ve yatırım konuları ele alınacak. Zirveye geçen yıl 64 ülke ve Rusya'nın 41 bölgesinden yaklaşık 5 bin kişi katılmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/putin-batinin-rus-enerji-tedarikcilerine-baskisi-kuresel-ekonomiyi-kacinilmaz-olarak-etkileyecek-1055560039.html

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rusya, islam işbirliği teşkilatı (iit), kazan, zirve, ekonomi