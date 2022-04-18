https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-kuzey-kutbunda-nato-ile-istenmeyen-catisma-riskleri-goruyoruz-1055633922.html
Rusya: Kuzey Kutbu'nda NATO ile istenmeyen çatışma riskleri görüyoruz
Rusya: Kuzey Kutbu'nda NATO ile istenmeyen çatışma riskleri görüyoruz
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, NATO devletlerinin ittifakın kuzey enlemlerindeki askeri faaliyetlerine Arktika dışındaki ülkelerin... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T01:46+0300
2022-04-18T01:46+0300
2022-04-18T01:46+0300
savunma
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kuzey kutbu
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Rusya'nın Arktik Konseyi'ndeki Baş Yetkilisi Nikolay Korçunov, Rus basınına demecinde NATO devletlerinin ittifakın kutup enlemlerindeki askeri faaliyetlerine Arktika dışındaki ülkelerin dahil edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve ittifak güçleriyle istenmeyen çatışma risklerine dikkat çekti.Rus diplomat, “İttifakın kutup enlemlerindeki askeri faaliyetlerinin, Kuzey Kutbu dışındaki NATO devletlerinin de dahil olduğu uluslararası hale gelmesi endişe verici. Bu durumla ilgili olarak güvenlik risklerinin yanı sıra, kırılgan Arktik ekosisteminde ciddi hasara neden olabilecek istenmeyen kasıtsız olaylar riskleri doğuyor” diye konuştu.NATO’nun bölgede gerçekleştirdiği sıradaki askeri tatbikatına da dikkat çeken Korçunov, “NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki son zamanlarda artan faaliyeti endişe verici. Bu yakınlarda ittifakın sıradaki büyük ölçekli askeri tatbikatı Norveç'in kuzeyinde gerçekleşti, bize göre söz konusu tatbikat, bölgede güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmuyor” vurgusunu yaptı.
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Rusya: Kuzey Kutbu'nda NATO ile istenmeyen çatışma riskleri görüyoruz
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi Korçunov, NATO devletlerinin ittifakın kuzey enlemlerindeki askeri faaliyetlerine Arktika dışındaki ülkelerin dahil edilmesinden endişe duyduğunu ve ittifak güçleriyle istenmeyen çatışma riskleri olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Özel Yetkili Elçisi ve Rusya'nın Arktik Konseyi'ndeki Baş Yetkilisi Nikolay Korçunov, Rus basınına demecinde NATO devletlerinin ittifakın kutup enlemlerindeki askeri faaliyetlerine Arktika dışındaki ülkelerin dahil edilmesinden duyduğu endişeyi dile getirdi ve ittifak güçleriyle istenmeyen çatışma risklerine dikkat çekti.
Rus diplomat, “İttifakın kutup enlemlerindeki askeri faaliyetlerinin, Kuzey Kutbu dışındaki NATO devletlerinin de dahil olduğu uluslararası hale gelmesi endişe verici. Bu durumla ilgili olarak güvenlik risklerinin yanı sıra, kırılgan Arktik ekosisteminde ciddi hasara neden olabilecek istenmeyen kasıtsız olaylar riskleri doğuyor” diye konuştu.
NATO’nun bölgede gerçekleştirdiği sıradaki askeri tatbikatına da dikkat çeken Korçunov, “NATO'nun Kuzey Kutbu'ndaki son zamanlarda artan faaliyeti endişe verici. Bu yakınlarda ittifakın sıradaki büyük ölçekli askeri tatbikatı Norveç'in kuzeyinde gerçekleşti, bize göre söz konusu tatbikat, bölgede güvenliğin sağlanmasına katkıda bulunmuyor” vurgusunu yaptı.