https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-savunma-bakanligi-ilk-kez-ukraynanin-kayiplarina-iliskin-belgeler-yayinladi--1055644150.html
Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez Ukrayna’nın kayıplarına ilişkin belgeler yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez Ukrayna’nın kayıplarına ilişkin belgeler yayınladı
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun belgelenmiş kayıplarını içeren bir liste yayınladı. Listede, Ukrayna’da ölen paramiliter grup üyeleri ile yabancı... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T12:50+0300
2022-04-18T12:50+0300
2022-04-18T12:53+0300
ukrayna krizi
rusya savunma bakanlığı
ukrayna
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Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabındaki açıklamasında, “Ukrayna tarafının gerçek, belgelenmiş, geriye döndürülemez kayıpları 23 bin 367 kişidir” denildi. ‘Geri döndürülemez kayıp’, askeri terminolojide yeniden savaşamayacak durumdaki askerler ya da savaş alanında yeniden kullanılamayacak derecede hasar görmüş teçhizat için kullanılıyor. Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna tarafının kayıplarının listesini içeren açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: “Rusya Savunma Bakanlığı; Ukrayna ordusu, Ulusal Muhafız güçleri ve bu ülkeye giden yabancı paralı askerler arasında verilen gerçek kayıplar konusunda güvenilir bilgilere sahip. Elimizdeki belgeler, çok sayıda Ukraynalı askerin firar ettiğini, yaralandığını ya da kayıplara karıştığını da belgelemektedir.” Rusya savunma yetkililerinin aksine, Ukrayna tarafı, Rusya’nın operasyon başlatmasından beri 3 bine yakın kayıp verdiklerini söylüyor.
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Rusya Savunma Bakanlığı, ilk kez Ukrayna’nın kayıplarına ilişkin belgeler yayınladı
12:50 18.04.2022 (güncellendi: 12:53 18.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna ordusunun belgelenmiş kayıplarını içeren bir liste yayınladı. Listede, Ukrayna’da ölen paramiliter grup üyeleri ile yabancı paralı askerlerin isimler de yer alıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın Telegram hesabındaki açıklamasında, “Ukrayna tarafının gerçek, belgelenmiş, geriye döndürülemez kayıpları 23 bin 367 kişidir” denildi.
‘Geri döndürülemez kayıp’, askeri terminolojide yeniden savaşamayacak durumdaki askerler ya da savaş alanında yeniden kullanılamayacak derecede hasar görmüş teçhizat için kullanılıyor.
Rusya Savunma Bakanlığı’nın, Ukrayna tarafının kayıplarının listesini içeren açıklamasında şu ifadeler de yer aldı: “Rusya Savunma Bakanlığı; Ukrayna ordusu, Ulusal Muhafız güçleri ve bu ülkeye giden yabancı paralı askerler arasında verilen gerçek kayıplar konusunda güvenilir bilgilere sahip. Elimizdeki belgeler, çok sayıda Ukraynalı askerin firar ettiğini, yaralandığını ya da kayıplara karıştığını da belgelemektedir.”
Rusya savunma yetkililerinin aksine, Ukrayna tarafı, Rusya’nın operasyon başlatmasından beri 3 bine yakın kayıp verdiklerini söylüyor.