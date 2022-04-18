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Rusya: Ukrayna’da bir lojistik merkez ve çok sayıda yabancı silah imha edildi
Rusya: Ukrayna’da bir lojistik merkez ve çok sayıda yabancı silah imha edildi
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’nin yüksek derecede hassas füzelerle Ukrayna’nın Lvov bölgesinde bir lojistik... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T20:45+0300
2022-04-18T20:45+0300
2022-04-18T20:46+0300
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igor konaşenkov
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Konaşenkov, akşam saatlerindeki basın brifinginde, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, 18 Nisan sabahı, Lviv şehri yakınlarında Ukrayna Lojistik Komutanlığı’nın 124. Birleşik Lojistik Merkezi’ne yüksek derecede hassas füzelerle saldırı düzenledi. Lojistik merkez, içinde bulunan ve son altı günde ABD ile Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya getirilen çok sayıda silah imha edildi” ifadesini kullandı.Ayrıca Kiev Bölgesi’nde büyük bir mühimmat deposunun yok edildiğini bildiren Konaşenkov, gün içinde Rus savaş uçaklarının ikisi kontrol merkezi 16 askeri hedefi, Rus füze ve topçu birliklerinin de dokuzu kontrol merkezi toplamda 331 askeri hedefi vurduğunu aktardı.Sözcü, gün içinde Ukrayna’ya ait 11 zırhlı aracın, 5 topun, 12 özel askeri aracın yok edildiğini açıkladı.
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Rusya: Ukrayna’da bir lojistik merkez ve çok sayıda yabancı silah imha edildi
20:45 18.04.2022 (güncellendi: 20:46 18.04.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rusya Hava Uzay Kuvvetleri’nin yüksek derecede hassas füzelerle Ukrayna’nın Lvov bölgesinde bir lojistik merkezi ve ABD ile Avrupa ülkelerinden gelen çok sayıda yabancı silahı imha ettiğini belirtti.
Konaşenkov, akşam saatlerindeki basın brifinginde, “Rusya Hava Uzay Kuvvetleri, 18 Nisan sabahı, Lviv şehri yakınlarında Ukrayna Lojistik Komutanlığı’nın 124. Birleşik Lojistik Merkezi’ne yüksek derecede hassas füzelerle saldırı düzenledi. Lojistik merkez, içinde bulunan ve son altı günde ABD ile Avrupa ülkelerinden Ukrayna’ya getirilen çok sayıda silah imha edildi” ifadesini kullandı.
Ayrıca Kiev Bölgesi’nde büyük bir mühimmat deposunun yok edildiğini bildiren Konaşenkov, gün içinde Rus savaş uçaklarının ikisi kontrol merkezi 16 askeri hedefi, Rus füze ve topçu birliklerinin de dokuzu kontrol merkezi toplamda 331 askeri hedefi vurduğunu aktardı.
Sözcü, gün içinde Ukrayna’ya ait 11 zırhlı aracın, 5 topun, 12 özel askeri aracın yok edildiğini açıkladı.