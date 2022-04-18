https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-ve-cezayir-opec-formatinda-koordinasyonu-surdurecek-1055655513.html

Rusya ve Cezayir, OPEC+ formatında koordinasyonu sürdürecek

Rusya ve Cezayir, OPEC+ formatında koordinasyonu sürdürecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde OPEC+ formatında ve Gaz İhraç Eden... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T18:49+0300

2022-04-18T18:49+0300

2022-04-18T18:55+0300

dünya

cezayir

rusya

abdulmecid tebbun

opec+

petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel enerji piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ formatında ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu dahilinde ikili koordinasyonu sürdürme niyeti teyit edildi" dendi.Filistin ve İsrail arasında tansiyonun yükselmesinden duydukları endişeyi dile getiren Putin ve Tebbun, iki ülke arasındaki gerilime çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaları artırmanın önemine vurgu yaptı.Ukrayna'daki durumu da ele alan taraflar, iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesini kararlaştırdı.

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cezayir, rusya, abdulmecid tebbun, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)