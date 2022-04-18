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https://tr.sputniknews.com/20220418/rusya-ve-cezayir-opec-formatinda-koordinasyonu-surdurecek-1055655513.html
Rusya ve Cezayir, OPEC+ formatında koordinasyonu sürdürecek
Rusya ve Cezayir, OPEC+ formatında koordinasyonu sürdürecek
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde OPEC+ formatında ve Gaz İhraç Eden... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T18:49+0300
2022-04-18T18:55+0300
dünya
cezayir
rusya
abdulmecid tebbun
opec+
petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)
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Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel enerji piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ formatında ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu dahilinde ikili koordinasyonu sürdürme niyeti teyit edildi" dendi.Filistin ve İsrail arasında tansiyonun yükselmesinden duydukları endişeyi dile getiren Putin ve Tebbun, iki ülke arasındaki gerilime çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaları artırmanın önemine vurgu yaptı.Ukrayna'daki durumu da ele alan taraflar, iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesini kararlaştırdı.
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cezayir, rusya, abdulmecid tebbun, opec+, petrol ihraç eden ülkeler örgütü (opec)

Rusya ve Cezayir, OPEC+ formatında koordinasyonu sürdürecek

18:49 18.04.2022 (güncellendi: 18:55 18.04.2022)
© AAOPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde
OPEC kararının ardından Brent petrol 80 dolar seviyesinde - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, bugün yaptıkları telefon görüşmesinde OPEC+ formatında ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu dahilinde koordinasyonu sürdürme niyetlerini teyit etti.
Kremlin'den yapılan açıklamada, "Putin ve Tebbun telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Küresel enerji piyasalarında istikrarın sağlanması amacıyla OPEC+ formatında ve Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu dahilinde ikili koordinasyonu sürdürme niyeti teyit edildi" dendi.
Filistin ve İsrail arasında tansiyonun yükselmesinden duydukları endişeyi dile getiren Putin ve Tebbun, iki ülke arasındaki gerilime çözüm bulmaya yönelik uluslararası çabaları artırmanın önemine vurgu yaptı.
Ukrayna'daki durumu da ele alan taraflar, iki ülke arasındaki temasların çeşitli düzeylerde sürdürülmesini kararlaştırdı.
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