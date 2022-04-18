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Rusya yaptırımları kereste maliyetini artırdı: İngiltere'de mobilya fiyatlarında yükseliş
Rusya yaptırımları kereste maliyetini artırdı: İngiltere'de mobilya fiyatlarında yükseliş
İngiliz Mobilya Üreticileri (BFM) Genel Müdürü Sean Holt, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrası Rusya'yı hedef alan yaptırımların kerestenin maliyetini... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T15:05+0300
2022-04-18T15:05+0300
2022-04-18T15:09+0300
dünya
ingiltere
rusya
yaptırım
mobilya
enflasyon
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İngiltere'de Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle birçok sektörde hammadde sorunu yaşıyor.İngiliz Mobilya Üreticileri (BFM) Genel Müdürü Sean Holt, yaptığı açıklamada, daha önce malzeme fiyatlarında bu denli yüksek artışlarla karşı karşıya kalmadıklarını söyledi.The Guardian'da yer alan habere göre Holt, "Fiyatlar, Birleşik Krallık'ta üretim üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor ve bunun perakendeciler ve tüketicilerle paylaşılması gerekecek" ifadelerini kullandı.Mobilya fiyatları yüzde 17 arttıİngiltere'de enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7'de seyrederken, mobilya fiyatları da yüzde 17 artış yaşadı.Ukrayna'daki askeri harekat sonrası Moskova'yı hedef alan ağır yaptırımlar, Rusya'dan kereste tedarik eden İngiliz mobilya üreticileri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Holt, "Son 2 yılda bir artış modeline şahit olduk, ancak son haftalarda durum önemli ölçüde kötüleşti" dedi.'Daha fazla fiyat artışı olacak'Yetkili, "Yüzde 100'e varan bileşik fiyat artışları olağandışı değil ve bu, üretimi etkileyen enerji maliyeti artışlarının da üstünde. Yakıt ve işçilik maliyetleri diğer faktörler. Üyelerimiz önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla fiyat artışı olacağını söylüyorlar" değerlendirmesini yaptı.
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ingiltere, rusya, yaptırım, mobilya, enflasyon
Rusya yaptırımları kereste maliyetini artırdı: İngiltere'de mobilya fiyatlarında yükseliş
15:05 18.04.2022 (güncellendi: 15:09 18.04.2022) Abone ol
İngiliz Mobilya Üreticileri (BFM) Genel Müdürü Sean Holt, Ukrayna'ya dönük askeri harekat sonrası Rusya'yı hedef alan yaptırımların kerestenin maliyetini artırması nedeniyle kereste maliyetinin yükseldiğini belirtti.
İngiltere'de Rusya'yı hedef alan ağır yaptırımlar nedeniyle birçok sektörde hammadde sorunu yaşıyor.
İngiliz Mobilya Üreticileri (BFM) Genel Müdürü Sean Holt, yaptığı açıklamada, daha önce malzeme fiyatlarında bu denli yüksek artışlarla karşı karşıya kalmadıklarını söyledi.
The Guardian'da yer alan habere göre Holt, "Fiyatlar, Birleşik Krallık'ta üretim üzerinde çok fazla baskı oluşturuyor ve bunun perakendeciler ve tüketicilerle paylaşılması gerekecek" ifadelerini kullandı.
Mobilya fiyatları yüzde 17 arttı
İngiltere'de enflasyon, son 30 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 7'de seyrederken, mobilya fiyatları da yüzde 17 artış yaşadı.
Ukrayna'daki askeri harekat sonrası Moskova'yı hedef alan ağır yaptırımlar, Rusya'dan kereste tedarik eden İngiliz mobilya üreticileri üzerinde daha fazla baskı oluşturuyor. Holt, "Son 2 yılda bir artış modeline şahit olduk, ancak son haftalarda durum önemli ölçüde kötüleşti" dedi.
'Daha fazla fiyat artışı olacak'
Yetkili, "Yüzde 100'e varan bileşik fiyat artışları olağandışı değil ve bu, üretimi etkileyen enerji maliyeti artışlarının da üstünde. Yakıt ve işçilik maliyetleri diğer faktörler. Üyelerimiz önümüzdeki birkaç ay içinde daha fazla fiyat artışı olacağını söylüyorlar" değerlendirmesini yaptı.