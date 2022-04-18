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SON DAKİKA| Rusya'dan Batı'ya uyarı: Kiev, Paskalya için yeni provokasyonlar hazırlıyor
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Rusya'dan Batı'ya uyarı: Kiev, Paskalya için yeni provokasyonlar hazırlıyor
Rusya'dan Batı'ya uyarı: Kiev, Paskalya için yeni provokasyonlar hazırlıyor
Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev'in suçunu Rusya'ya atmak üzere Paskalya gecesi için yeni... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T12:11+0300
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya savunma bakanlığı

Rusya'dan Batı'ya uyarı: Kiev, Paskalya için yeni provokasyonlar hazırlıyor

12:11 18.04.2022
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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev'in suçunu Rusya'ya atmak üzere Paskalya gecesi için yeni provokasyonlar gerçekleştirmeyi planladığını belirterek ABD öncülüğündeki 'uygar Batı'yı' Moskova'nın bununla ilgili kanıtlara sahip olduğu konusunda uyardı.
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