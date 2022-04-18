Rusya'dan Batı'ya uyarı: Kiev, Paskalya için yeni provokasyonlar hazırlıyor

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Rusya Savunma Bakanlığı Savunma Yönetimi Ulusal Merkezi Başkanı Tümgeneral Mihail Mizintsev, Kiev'in suçunu Rusya'ya atmak üzere Paskalya gecesi için yeni provokasyonlar gerçekleştirmeyi planladığını belirterek ABD öncülüğündeki 'uygar Batı'yı' Moskova'nın bununla ilgili kanıtlara sahip olduğu konusunda uyardı.