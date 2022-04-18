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Şanghay'da karantinanın başından bu yana ilk Kovid-19 ölümleri
Şanghay'da karantinanın başından bu yana ilk Kovid-19 ölümleri
Dünyanın geri kalanı koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırıp atarken Çin'in 25 milyonluk Şanghay kentinde artan vaka sayısı yüzünden uygulanan karantinada... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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şanghay
koronavirüs
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Çin'in koronavirüsle mücadelede 'sıfır vaka' politikası nedeniyle, artan vakalar üzerine sıkı karantinaya aldığı ve halkın artık evlerinden çıkabilmek için isyan ettiği 25 milyon nüfuslu Şanghay kentinden ilk ölüm haberleri geldi. Başka sağlık sorunları da bulunan 3 yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin ikisi 89 ve 91 yaşlarında 2 kadın, diğeri de 91 yaşında bir erkek. Şehirde son 24 saatte 22 bin 248 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20220415/sanghayda-siki-karantina-suruyor-vaka-sayisi-20-bini-asti-kent-sakinleriyle-polis-karsi-karsiya-1055578493.html
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çin, şanghay, koronavirüs

Şanghay'da karantinanın başından bu yana ilk Kovid-19 ölümleri

08:20 18.04.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMALŞanghay
Şanghay - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022 / HECTOR RETAMAL
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Dünyanın geri kalanı koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırıp atarken Çin'in 25 milyonluk Şanghay kentinde artan vaka sayısı yüzünden uygulanan karantinada insanların tahammül seviyesi iyice düştü. Öte yandan 3 kişinin öldüğü açıklandı.
Çin'in koronavirüsle mücadelede 'sıfır vaka' politikası nedeniyle, artan vakalar üzerine sıkı karantinaya aldığı ve halkın artık evlerinden çıkabilmek için isyan ettiği 25 milyon nüfuslu Şanghay kentinden ilk ölüm haberleri geldi.
Başka sağlık sorunları da bulunan 3 yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin ikisi 89 ve 91 yaşlarında 2 kadın, diğeri de 91 yaşında bir erkek.
Şehirde son 24 saatte 22 bin 248 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.
Şanghay - Kovid-19 - Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.04.2022
KORONAVİRÜS
Şanghay'da sıkı karantina sürüyor: Vaka sayısı 20 bini aştı, kent sakinleriyle polis karşı karşıya
15 Nisan, 09:53
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