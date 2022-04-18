https://tr.sputniknews.com/20220418/sanghayda-karantinanin-basindan-bu-yana-ilk-kovid-19-olumleri--1055636843.html

Şanghay'da karantinanın başından bu yana ilk Kovid-19 ölümleri

Şanghay'da karantinanın başından bu yana ilk Kovid-19 ölümleri

Dünyanın geri kalanı koronavirüs tedbirlerini tamamen kaldırıp atarken Çin'in 25 milyonluk Şanghay kentinde artan vaka sayısı yüzünden uygulanan karantinada... 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T08:20+0300

2022-04-18T08:20+0300

2022-04-18T08:20+0300

çin

şanghay

koronavirüs

koronavirüs

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Çin'in koronavirüsle mücadelede 'sıfır vaka' politikası nedeniyle, artan vakalar üzerine sıkı karantinaya aldığı ve halkın artık evlerinden çıkabilmek için isyan ettiği 25 milyon nüfuslu Şanghay kentinden ilk ölüm haberleri geldi. Başka sağlık sorunları da bulunan 3 yaşlı vatandaşın hayatını kaybettiği açıklandı. Ölenlerin ikisi 89 ve 91 yaşlarında 2 kadın, diğeri de 91 yaşında bir erkek. Şehirde son 24 saatte 22 bin 248 yeni koronavirüs vakası kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20220415/sanghayda-siki-karantina-suruyor-vaka-sayisi-20-bini-asti-kent-sakinleriyle-polis-karsi-karsiya-1055578493.html

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çin, şanghay, koronavirüs