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Sermaye Piyasası Kurulu'nun başkanlığına İbrahim Gönül atandı
Sermaye Piyasası Kurulu'nun başkanlığına İbrahim Gönül atandı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına İbrahim Gönül getirildi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
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Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül'ün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı. Atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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resmi gazete, sermaye piyasası kurulu (spk), atama

Sermaye Piyasası Kurulu'nun başkanlığına İbrahim Gönül atandı

00:14 18.04.2022 (güncellendi: 00:39 18.04.2022)
© AASermaye Piyasası Kurulu - SPK
Sermaye Piyasası Kurulu - SPK - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) başkanlığına İbrahim Gönül getirildi.
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül'ün atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararına göre, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına İbrahim Ömer Gönül, Başkan Vekilliğine Mütalip Ünal, Üyeliğine Yusuf Sünbül atandı.
Atamanın 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun 119'uncu maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi.
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