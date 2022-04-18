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Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti
Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti
Gaziantep’te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalarak kavgada rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olan 2 çocuk annesi kadın vurularak... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T02:06+0300
2022-04-18T02:05+0300
türkiye
kadın
silahlı kavga
gaziantep
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Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 2 çocuk annesi Küçük, arada kaldı. Kavgada ateşlenen mermilerden iki tanesi kadının vücuduna isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Küçük, ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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kadın, silahlı kavga, gaziantep

Silahlı kavganın arasında kalan kadın hayatını kaybetti

02:06 18.04.2022
© İHAOlay yeri, sokak
Olay yeri, sokak - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© İHA
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Gaziantep’te evinin önünde çay içtiği esnada silahlı kavganın arasında kalarak kavgada rastgele ateşlenen mermilerin hedefi olan 2 çocuk annesi kadın vurularak hayatını kaybetti.
Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi’nde 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken 2 çocuk annesi Küçük, arada kaldı.
Kavgada ateşlenen mermilerden iki tanesi kadının vücuduna isabet etti. Kadının yaralandığını gören iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken Küçük, ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, kadını ilk müdahalenin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırdı.
Hastanede tedavi altına alınan Küçük, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kaçan iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
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