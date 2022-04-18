https://tr.sputniknews.com/20220418/sirbistan-lideri-vucic-rusyaya-yaptirim-uygulamayi-reddettigimiz-icin-ciddi-baski-altindayiz-1055645210.html

Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddettiğimiz için ciddi baskı altındayız

Sırbistan lideri Vucic: Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddettiğimiz için ciddi baskı altındayız

Sırbistan Devlet Başkanı Aleksandr Vucic, Rusya'ya yaptırım uygulamayı reddetmeleri nedeniyle ülkesinin Batı'nın ciddi baskısı altında olduğunu söyledi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T13:08+0300

2022-04-18T13:08+0300

2022-04-18T13:08+0300

ukrayna krizi

rusya

çin

sırbistan

nato

ukrayna

yaptırım

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/0d/1050775865_0:0:3041:1711_1920x0_80_0_0_5156f3a833ae0c60344ec791cd9a7602.jpg

TV Pink’te konuşan Vucic, "Rusya'ya yaptırım uygularsak, beni ödüllendirirler. Herkes beni yüceltir, düne kadar bana otoriter ve yarı otokrat demelerine rağmen dünyanın en büyük demokratı olduğumu söylerler. Yaptırımları desteklemememiz bize pahalıya mal oluyor” dedi.Yaptırımların etik dışı olduğunu ve bir sonuç getirmediğini belirten Vucic, Rusya’nın 2001’den beri her zaman Sırbistan’ın bütünlüğünü desteklediğini kaydetti.Vucic, Rusya’ya yaptırım uygulamayı reddeden tek Avrupa ülkesinin Sırbistan olmadığına da dikkat çekti.‘Batı’nın Kosova’ya silah gönderip Çin’den silah alan Belgrad’ı eleştirmesi iki yüzlülük’Belgrad’ın Çin’den FK-3 füze savunma sistemleri aldığı için Batı tarafından kınandığını kaydeden Vucic, İngiltere’nin tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Kosova’ya Javelin tanksavar füze sistemleri ve NLAW tanksavar füzeleri sevkiyatı yaptığını vurguladı ve bu durumu iki yüzlülük olarak değerlendirdi.Vucic, “Kosova’ya tek silah gönderen İngiltere değil. Üstelik tehlikeli füzeler gönderiliyor, bu füzeler Ukrayna’da kendilerini pekala gösterdi. ABD’liler de silah gönderdi, Türkler pilotlarını eğitti. Bu nedenle onlara basit bir sorum var: BMGK’nın 1244 sayılı kararı hala yürürlükte mi?” diye konuştu.Sırp lideri, Batı’nın tek yaptığının tüm dünyaya silah göndermek olduğunu, Belgrad’ınsa savunma amaçlı silah aldığını da sözlerine ekledi.‘Sırp uçaklarında bomba olduğuna dair ihbarlar Ukrayna’dan’Vucic, şunları söyledi: “Ne pahasına olursa olsun Rusya ile ilişkilerimizi koparmamızı, uçuşları iptal etmemizi isteyenlere gelince… Uçuşları gelir elde etmek için mi yapıyoruz sanıyorsunuz? Hayır. Bugün Air Serbia bana bomba ihbarı aldıkları bilgisini verdi. Uçak Slovakya üzerinde bir yerkeyken ihbar almışlar, ancak pilot uçuşa devam etmiş. Zira bunların sahte ihbarlar olduğunu biliyoruz. Bununla yabancı servisler uğraşıyor, bunu biri AB’den bir ülke, biri de Ukrayna olmak üzere iki ülkeden yapıyorlar, hem de sürekli olarak. Bugün uçuşlardan gelir elde etmiyoruz, prensip olarak uçuşları sürdürüyoruz çünkü özgür bir ülke olduğumuzu, kararlarımızı kendi başımıza verdiğimizi göstermek istiyoruz.”Sırbistan Devlet Başkanı, Ukrayna’daki krizin çözümü bahanesiyle uçuşların iptal edilmesi gerektiğinde ısrar edenler için de, “Utanın! 19 ülke Sırbistan’ı bombaladığında siz uçuşlarınızı iptal ettiniz mi? Şimdi tek bir ülkeye en az 30 ülke yardım ediyor, hem de NATO üyesi. 19 güçlü ülke bize saldırırken kimse bize yardım etmedi. ABD’ye, Londra’ya, Paris’e, Berlin’e uçuşları niye durdurmadınız?” ifadelerini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20220414/abd-disisleri-nato-muttefiki-turkiyenin-rusyadan-hesap-sorulmasi-cabalarina-onemli-katkilari-oldu-1055552156.html

rusya

çin

sırbistan

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusya, çin, sırbistan, nato, ukrayna, yaptırım