https://tr.sputniknews.com/20220418/sirnak-valiliginden-toz-tasinimi-uyarisi-zorunlu-olunmadikca-disari-cikmayin-1055635912.html

Şırnak Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı: Zorunlu olunmadıkça dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği'nden toz taşınımı uyarısı: Zorunlu olunmadıkça dışarı çıkmayın

Şırnak Valiliği, yoğun toz taşınımına karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T05:57+0300

2022-04-18T05:57+0300

2022-04-18T05:56+0300

türkiye

şırnak

toz taşınımı

uyarı

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Şırnak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelinde son zamanlarda etkisini gösteren yoğun toz bulutu nedeniyle havadaki toz partiküllerinin yanında biyolojik unsurların da dolaşımda olmasının solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabileceği belirtildi.Akciğer enfeksiyonu, astım, bronşit, KOAH, kanser hastaları, hamileler, yaşlılar ve çocukların toz taşımından en fazla etkilenebilecek grup olduğu anımsatılan açıklamada, zorunlu olunmadıkça yarın ve salı günü dışarıya çıkılmaması gerektiği bildirildi."Görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinde düşme, çamur şeklinde yağış ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" ifadesine yer verilen açıklamada, dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşların maske takmaları gerektiği kaydedildi.

türkiye

şırnak

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şırnak, toz taşınımı, uyarı