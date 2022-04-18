Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220418/suriye-abd-onderligindeki-koalisyonun-rakkada-isledigi-suclarla-ilgili-bmne-mektup-yolladi-1055658887.html
Suriye, ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’da işlediği suçlarla ilgili BM’ne mektup yolladı
Suriye, ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’da işlediği suçlarla ilgili BM’ne mektup yolladı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun 2017’de Rakka’da işlediği savaş suçlarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T21:49+0300
2022-04-18T21:47+0300
dünya
suriye dışişleri bakanlığı
abd
koalisyon
işid karşıtı koalisyon
antonio guterres
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103267/47/1032674725_22:0:2529:1410_1920x0_80_0_0_2f6c899c19c722450ce2c431b19d16e5.jpg
Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sözde uluslararası koalisyon tarafından 2017 yılında Rakka kentinde işlenen savaş suçlarına ilişkin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderilen resmi mektupta, yasa dışı uluslararası koalisyon güçlerinin 2017 Haziran-Ekim döneminde Rakka’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun şehrin ve binlerce sivilin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlandığı açıklandı” ifadesine yer verildi.Koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonun amacının, altyapı ile kamu ve özel mülkiyeti yok etmenin ve sivilleri hedef almanın olduğunun altı çizildi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103267/47/1032674725_335:0:2215:1410_1920x0_80_0_0_80b1dc5ceb55cfc56fb5959a6c400cb1.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
suriye dışişleri bakanlığı, abd, koalisyon, işid karşıtı koalisyon, antonio guterres

Suriye, ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’da işlediği suçlarla ilgili BM’ne mektup yolladı

21:49 18.04.2022
© AP Photo / Gabriel ChaimRakka
Rakka - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AP Photo / Gabriel Chaim
Abone olTelegram
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun 2017’de Rakka’da işlediği savaş suçlarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderildiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sözde uluslararası koalisyon tarafından 2017 yılında Rakka kentinde işlenen savaş suçlarına ilişkin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderilen resmi mektupta, yasa dışı uluslararası koalisyon güçlerinin 2017 Haziran-Ekim döneminde Rakka’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun şehrin ve binlerce sivilin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlandığı açıklandı” ifadesine yer verildi.
Koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonun amacının, altyapı ile kamu ve özel mülkiyeti yok etmenin ve sivilleri hedef almanın olduğunun altı çizildi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала