https://tr.sputniknews.com/20220418/suriye-abd-onderligindeki-koalisyonun-rakkada-isledigi-suclarla-ilgili-bmne-mektup-yolladi-1055658887.html
Suriye, ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’da işlediği suçlarla ilgili BM’ne mektup yolladı
Suriye, ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’da işlediği suçlarla ilgili BM’ne mektup yolladı
Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun 2017’de Rakka’da işlediği savaş suçlarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres... 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T21:49+0300
2022-04-18T21:49+0300
2022-04-18T21:47+0300
dünya
suriye dışişleri bakanlığı
abd
koalisyon
işid karşıtı koalisyon
antonio guterres
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Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sözde uluslararası koalisyon tarafından 2017 yılında Rakka kentinde işlenen savaş suçlarına ilişkin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderilen resmi mektupta, yasa dışı uluslararası koalisyon güçlerinin 2017 Haziran-Ekim döneminde Rakka’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun şehrin ve binlerce sivilin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlandığı açıklandı” ifadesine yer verildi.Koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonun amacının, altyapı ile kamu ve özel mülkiyeti yok etmenin ve sivilleri hedef almanın olduğunun altı çizildi.
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suriye dışişleri bakanlığı, abd, koalisyon, işid karşıtı koalisyon, antonio guterres
Suriye, ABD önderliğindeki koalisyonun Rakka’da işlediği suçlarla ilgili BM’ne mektup yolladı
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Suriye Dışişleri Bakanlığı, ABD önderliğindeki uluslararası koalisyonun 2017’de Rakka’da işlediği savaş suçlarıyla ilgili BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ve BM Güvenlik Konseyi’ne mektup gönderildiğini belirtti.
Suriye Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Sözde uluslararası koalisyon tarafından 2017 yılında Rakka kentinde işlenen savaş suçlarına ilişkin BM Genel Sekreteri ve Güvenlik Konseyi Başkanı’na gönderilen resmi mektupta, yasa dışı uluslararası koalisyon güçlerinin 2017 Haziran-Ekim döneminde Rakka’da gerçekleştirdiği askeri operasyonun şehrin ve binlerce sivilin neredeyse tamamen yok olmasıyla sonuçlandığı açıklandı” ifadesine yer verildi.
Koalisyonun gerçekleştirdiği operasyonun amacının, altyapı ile kamu ve özel mülkiyeti yok etmenin ve sivilleri hedef almanın olduğunun altı çizildi.