https://tr.sputniknews.com/20220418/suriye-yapimi-bir-dizi-2011den-bu-yana-ilk-kez-suudi-kanalinda-1055638558.html

Suriye yapımı bir dizi, 2011'den bu yana ilk kez Suudi kanalında

Suriye yapımı bir dizi, 2011'den bu yana ilk kez Suudi kanalında

2011'de Şam ile ilişkileri kopan Körfez ülkelerinin normalleşme adımları sürerken, Suudi televizyon kanalı MBC'de, Suriye yapımı bir dizi yayınlanmaya başladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-18T10:05+0300

2022-04-18T10:05+0300

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Şam ile ilişkilerin koparılasından sonra Suriye'ye her alanda boykot uygulayan Körfez ülkeleri, normalleşme adımları çerçevesinde ilklere başvuruyor.Önde gelen Suudi kanallarından MBC, Ramazan ayına özel yayın listesinde Suriye yapımı bir dizi olan 'Tehir'e yer verdi.Yönetmen Seif Elsbei, Şam'ın dışında çekilen Arapça şovun 'ülkede savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana tamamen Suriyeliler tarafından Suudilere ait bir TV kanalında yayınlanan ilk dizi' olduğunu belirtti.Elsbei, dizinin setinde AFP'ye verdiği demeçte, "Suriye sosyal dramalarının geri dönüşü bir atılım. Körfez'deki TV kanalları, Suriye dramalarını izlemek için yeni bir alternatif sunuyor" dedi.Şam'n Vadi Barada bölgesinde geçen dizi, savaşın sosyal yaşama nasıl etki ettiğini konu alıyor.

https://tr.sputniknews.com/20211231/bahreyn-10-yil-sonra-sama-yeniden-buyukelci-atadi--1052292812.html

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