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https://tr.sputniknews.com/20220418/suriye-yapimi-bir-dizi-2011den-bu-yana-ilk-kez-suudi-kanalinda-1055638558.html
Suriye yapımı bir dizi, 2011'den bu yana ilk kez Suudi kanalında
Suriye yapımı bir dizi, 2011'den bu yana ilk kez Suudi kanalında
2011'de Şam ile ilişkileri kopan Körfez ülkelerinin normalleşme adımları sürerken, Suudi televizyon kanalı MBC'de, Suriye yapımı bir dizi yayınlanmaya başladı. 18.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-18T10:05+0300
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dünya
suriye
dizi
suudi arabistan
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Şam ile ilişkilerin koparılasından sonra Suriye'ye her alanda boykot uygulayan Körfez ülkeleri, normalleşme adımları çerçevesinde ilklere başvuruyor.Önde gelen Suudi kanallarından MBC, Ramazan ayına özel yayın listesinde Suriye yapımı bir dizi olan 'Tehir'e yer verdi.Yönetmen Seif Elsbei, Şam'ın dışında çekilen Arapça şovun 'ülkede savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana tamamen Suriyeliler tarafından Suudilere ait bir TV kanalında yayınlanan ilk dizi' olduğunu belirtti.Elsbei, dizinin setinde AFP'ye verdiği demeçte, "Suriye sosyal dramalarının geri dönüşü bir atılım. Körfez'deki TV kanalları, Suriye dramalarını izlemek için yeni bir alternatif sunuyor" dedi.Şam'n Vadi Barada bölgesinde geçen dizi, savaşın sosyal yaşama nasıl etki ettiğini konu alıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211231/bahreyn-10-yil-sonra-sama-yeniden-buyukelci-atadi--1052292812.html
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suriye, dizi, suudi arabistan

Suriye yapımı bir dizi, 2011'den bu yana ilk kez Suudi kanalında

10:05 18.04.2022 (güncellendi: 10:06 18.04.2022)
© AFP 20222011'de Şam ile ilişkileri kopana Körfez ülkelerinin normalleşme adımları sürerken, Suudi televizyon kanalı MBC'de, Suriye yapımı bir dizi yayınlanmaya başladı.
2011'de Şam ile ilişkileri kopana Körfez ülkelerinin normalleşme adımları sürerken, Suudi televizyon kanalı MBC'de, Suriye yapımı bir dizi yayınlanmaya başladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 18.04.2022
© AFP 2022
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2011'de Şam ile ilişkileri kopan Körfez ülkelerinin normalleşme adımları sürerken, Suudi televizyon kanalı MBC'de, Suriye yapımı bir dizi yayınlanmaya başladı.
Şam ile ilişkilerin koparılasından sonra Suriye'ye her alanda boykot uygulayan Körfez ülkeleri, normalleşme adımları çerçevesinde ilklere başvuruyor.
Önde gelen Suudi kanallarından MBC, Ramazan ayına özel yayın listesinde Suriye yapımı bir dizi olan 'Tehir'e yer verdi.
Yönetmen Seif Elsbei, Şam'ın dışında çekilen Arapça şovun 'ülkede savaşın patlak verdiği 2011 yılından bu yana tamamen Suriyeliler tarafından Suudilere ait bir TV kanalında yayınlanan ilk dizi' olduğunu belirtti.
Elsbei, dizinin setinde AFP'ye verdiği demeçte, "Suriye sosyal dramalarının geri dönüşü bir atılım. Körfez'deki TV kanalları, Suriye dramalarını izlemek için yeni bir alternatif sunuyor" dedi.
Şam'n Vadi Barada bölgesinde geçen dizi, savaşın sosyal yaşama nasıl etki ettiğini konu alıyor.
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